Trento, al Festival ci sarà lo sport mondiale: Sacchi, Ancelotti, Guardiola, Maldini, Nash, Schiavone, Biaggi, Varenne, Agnelli, Infantino e tanti altri

Perfetto per 85 minuti, il Trento esce sconfitto dal confronto con l’Ambrosiana valevole per 32esimi di finale di Coppa Italia dopo essersi trovato avanti per 2 a 0 grazie ai gol di Bertoldi e Bardelloni: i veronesi trovano due reti nel finale, la seconda in pieno recupero, e poi fanno cinque su cinque dal dischetto, imponendosi complessivamente per 7 a 6. L’avventura della manifestazione termina al terzo turno e domenica sarà tempo di campionato con la sfida al Cartigliano. (altro…)

