“ORME”, il primo Festival dei Sentieri a Fai della Paganella

Fai della Paganella, da sempre conosciuta come la terrazza della Val d’Adige grazie ai suoi sentieri affacciati su Trento, quest’anno sarà protagonista del primo Festival dei Sentieri, intitolato “ORME”.

Un Festival del tutto inedito per Fai della Paganella perché attraverso gli storici sentieri del paese si andranno a conoscere le tradizioni montane, il trekking, il mondo delle stelle, la musica, gli animali fantastici e non solo che abitano le foreste. “Orme” – Festival dei Sentieri si terrà nel weekend dal 14 al 16 settembre 2018 e si svolgerà interamente tra i sentieri, i boschi e i prati di Fai della Paganella.

Un titolo, “Orme”, non scelto a caso, ma scelto per ricordare “Le orme che seguiamo e le orme che lasciamo per chi verrà dopo di noi”.

Infatti, l’obiettivo del Festival è quello di mirare a diventare un evento di riferimento per chi ama la montagna “slow”, all’insegna delle tradizioni, della cultura e del benessere.

Ma la particolarità di “Orme” sarà quella di dare spazio a chi vede nei boschi e nei sentieri montani uno spazio per le emozioni, il pensiero e l’approfondimento.

Il tutto attraverso il camminare, perché il camminare, oltre ad essere un elisir di lunga vita, vuole essere con “Orme”, un’occasione per vivere nuove emozioni e per incontrare appassionati e addetti ai lavori del trekking di montagna.

Il programma della prima edizione di “Orme” – Festival dei Sentieri prevede cinque percorsi tematici sui sentieri di Fai della Paganella accompagnati da esperti nel settore.

Si inizierà venerdì 14 settembre, sul calar della sera, con il “Sentiero delle stelle” al Belvedere di Fai della Paganella. Tra scienza e poesia si farà un viaggio nel mondo delle costellazioni con l’Associazione astrofili trentini e l’accompagnamento poetico della voce e chitarra di Giorgio Gobbo, musicista e cantautore.

Ma prima, non mancherà l’inaugurazione con “Camminare fa bene a te e al territorio” presso la Piazzetta Orme al Palazzetto Polifunzionale di Fai della Paganella. Incontro con prodotti tipici trentini ed esperti sul tema del camminare in montagna come attività rigenerativa, riabilitativa e socio terapeutica.

Seguirà sabato 15 settembre il “Sentiero delle malghe e della tradizione” dove si andrà in una vera e propria malga, la Malga Fai. Da Cima Paganella, lungo il sentiero per salire alla malga, si farà un tuffo nel mondo della montagna grazie all’incontro con pastori, malgari, boscaioli e tutti coloro che possono raccontare il “fare” montagna.

Si giungerà alla Malga Fai per assistere alla “Casarada”, ovvero alla mungitura delle vacche e al fare il formaggio. Sempre sabato, la strada che del Belvedere porta al villaggio retico di Fai della Paganella sarà animata dal tanto atteso “Sentiero della musica”.

Una camminata nel bosco per immergersi nella musica acustica. Il bosco farà da cornice al concerto di tan-go con le fisarmoniche dell’Ensemble Victoria, le colonne sonore dei grandi film suonate dal quartetto d’archi dei Cameristi dei Filarmonici di Trento e, infine, un concerto di musica folk con la chitarra di Giorgio Gobbo e il flauto e la fisarmonica di Ivan Tibolla.

Il “Sentiero a 6 zampe” animerà la giornata di sabato 15 dove saranno protagonisti i cani domestici. Un percorso per conoscere le passeggiate sociali, dove cani e proprietari possono esercitarsi nell’arte della comunicazione uomo-cane e cane-cane. Mentre, all’alba di domenica 16 settembre con il “Sentiero alla scoperta degli animali”, al Monte Fausior, si camminerà “insieme” agli animali del bosco con il fotografo naturalista Giacomo De Donà.

Un cammino nel silenzio della foresta del Monte Fausior per raggiungere la cima all’ora dell’alba e godere del panorama sulla valle dell’Adige.

Infine domenica 16 settembre si chiuderà con il “Sentiero delle favole” animato dalla compagnia di improvvisazione teatrale “Cambiscena”. Attori e artisti animeranno il bosco per portare i bambini a guardarsi attorno e a sognare. I “Cambiscena” aiuteranno i bambini a immaginare che gli alberi possano raccontare storie, che i lupi siano buoni e che gli orsi possano essere dei saggi animali con cui condividere le storie.

Tutto questo sarà accompagnato da eventi per addetti ai lavori per valorizzare al meglio il trekking montano, i laboratori per bambini, gli approfondimenti sulla comunicazione uomo-animale con l’esperta Sonia Sembenotti e le degustazioni di prodotti tipici. Non mancherà la musica con gli Articolo 3ntino, l’aperitivo-incontro con Frank Lotto di Radio Deejay e, il sabato sera, l’evento tanto atteso del concerto di Neri Marcorè.

L’artista porterà sul palco di Fai della Paganella “Le mie canzoni altrui”, un repertorio vario di musica e umorismo, grazie alle sue doti di attore, umorista e cantante. Ingresso libero.

Tutti gli appuntamenti, inclusi i concerti, sono gratuiti, ma per gli eventi a numero chiuso è possibile la preiscrizione scrivendo a info@festivalorme.it. Per tutte le informazioni: www.festivalorme.it.