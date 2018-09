Il Bari calcio nuovamente in Trentino per i «Camp Estivi»

Per i condomini è stata una grande liberazione, per lui invece un’amara sorpresa.

Un cittadino trentino ieri sera è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione CC Vaneze Monte Bondone e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Trento.

Nel pomeriggio di ieri più abitanti di un palazzo nel centro di Trento hanno cominciato a lamentarsi con un condomino per la musica ad alto volume proveniente dal proprio immobile.

Solo dopo plurime richieste, riescono a far abbassare per pochi minuti l’assordante volume dello stereo.

Poco tempo dopo però la musica ricomincia e ancora più alt a di prima.

Il condomino infatti alza nuovamente il volume dello stereo, tanto da convincere gli abitanti a richiedere l’intervento dell’Arma dei Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione CC Vaneze Monte Bondone e del Nucleo Operativo e Radiomobile intervengono per la segnalazione di musica ad alto volume, ma al loro fiuto non sfugge, all’atto dell’accesso in abitazione del cittadino, oltre ad un forte odore di sostanze alcoliche, il caratteristico odore di sostanze stupefacenti.

L’immediata perquisizione personale e domiciliare permette infatti ai Carabinieri di rinvenire all’interno un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, circa 120 grammi di hashish, insieme al materiale ritenuto idoneo al confezionamento ed ad una somma contante ritenuta provento di spaccio.

Il 39 enne è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la Caserma di via Barbacovi, dove dovrà attendere di essere condotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio