Elezioni provinciali, ex Questore D’Ambrosio capolista di Fratelli d’Italia: “Convinto di un buon risultato”

Da oggi Massimo D’Ambrosio è ufficialmente in pensione e lascia il ruolo di Questore di Trento a Giuseppe Garramone, ma contemporaneamente entra in politica come candidato capolista di Fratelli d’Italia che ha voluto affidare a lui il compito di rappresentarne i valori alle prossime elezioni provinciali.

D’Ambrosio è stato al comando della questura negli ultimi 3 anni e aveva già manifestato l’intenzione di continuare a dare un contributo al Trentino, terra che ha amato come le montagne del suo paese di origine tra Lazio e Abruzzo.

In una affollata conferenza stampa, affiancato dal senatore De Bertoldi, il nuovo capolista ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a scendere in campo nella politica attiva.

“Ho scelto Fratelli d’Italia perché a fronte della proposta che mi è stata fatta ho trovato una compagine politica che risponde ai criteri di attenzione alla sicurezza, ai cittadini, al territorio, alla realtà della provincia autonoma e anche alle forze di polizia. Vorrei continuare in un contesto di onestà a fare quello ho fatto fino ad oggi come poliziotto” ha spiegato D’Ambrosio.

“Se verrò eletto intendo fare per la sicurezza quello che mi permetterà la mia condizione e continuare a dare un contributo, spero determinante anche se non più operativo. Potrò portare in maniera propositiva la mia lunga esperienza“.

“Ho preso questa decisione quando sono stato contattato e ho valutato la proposta, in tempi abbastanza recenti – ha dichiarato D’Ambrosio -, ho visto cosa mi veniva richiesto e quello che potevo dare. Ho sempre avuto in me l’idea di fare qualcosa che non fosse soltanto nell’ambito della polizia. Non mi illudo, ma sono convinto di un buon risultato. L’importante è il rinnovamento. Trento forse è più fortunata di altre realtà ma il problema esiste”.

“In quali ambiti cercherò consensi? Nessuno in particolare, altrimenti significherebbe privilegiare qualcuno rispetto ad altri – ha affermato D’Ambrosio -. Spero di poter avere consensi da più settori. Quello che deve fare un buon consigliere è non essere parzializzante ma dare un contributo globale alla realtà in cui opera. Ovviamente mi auguro di avere un certo consenso dai settori in cui sono conosciuto più da vicino però spero di averlo anche da altri settori della provincia di Trento”.

“Dopo l’addio di Marika Poletti il partito è più vivo che mai – ha detto il senatore Andrea De Bertoldi -. Un partito che ha iniziato un percorso di rinascita e di rinnovamento già questa primavera con l’elezione di un rappresentante nel Senato della Repubblica. Un partito che si sta aprendo alla società civile e al mondo cattolico liberale. Crediamo di poter dare un grande contributo alla coalizione di centrodestra autonomista che si prepara a guidare il Trentino. Per fare questo abbiamo pensato alle esigenze della comunità, al merito e alla competenza. Abbiamo sempre parlato di temi come sicurezza e legalità e quindi chi meglio dell’ex Questore D’Ambrosio, colui che per tanti anni si è occupato di sicurezza e legalità, può rappresentare Fratelli d’Italia. Siamo orgogliosi di poter annoverare alla guida della nostra lista una persona di questa caratura morale che siamo certi possa essere una grande risorsa per il presidente Fugatti. Siamo certi che con il dottor D’Ambrosio porteremo competenza e non chiacchiere“.

“L’appoggio a Fugatti è totale – conferma De Bertoldi -, il 5 di marzo il sottoscritto è stato il primo a enunciare Fugatti come candidato presidente. Non ho alcun dubbio sul fatto che tutto il partito sia coerentemente al fianco di Fugatti per dare una risposta ai problemi dei trentini”.