Gian Piero Robbi (AGIRE): «la parola d’ordine per i prossimi cinque anni? “nessuno escluso”.»

Speciale Elezioni provinciali 2018

Continua la nostra rubrica che porta alla ribalta i candidati delle elezioni del 21 ottobre 2018.

Oggi tocca a Gian Piero Robbi, persona a noi nota in quanto collaboratore da sei anni del nostro giornale.

Robbi si presenterà alle elezioni amministrative di ottobre con «Agire per il Trentino», movimento che fa parte della coalizione di centrodestra autonomista.

Gian Piero, classe 1970, di Sassari ma Trentino di adozione ormai dal 1988, ha vissuto a Montesover, paese natale della moglie Laura, e si è trasferito a Trento da una decina di anni.

Ci sarebbe tanto da dire di Gian Piero, volontario del soccorso della Croce Rossa Italiana da quando aveva diciotto anni, attivo anche nel mondo del sociale.

Lavora come impiegato amministrativo presso Rai Way S.p.A., società del Gruppo RAI, è del segno dei Pesci, è sposato dal 1995 con Laura e ha tre figli: Loris, Mirko e Erich.

Diplomato perito turistico nel 1988, ha lavorato prima nel settore Turistico/Alberghiero come Chef di Cucina dopo, a seguito di un brutto incidente, gli e stata diagnosticata «la “bestia”, ho dovuto rimboccarmi le maniche e re-inventarmi nel mondo del lavoro»

Cosa vuol dire “bestia”?

«Io la chiamo così, è la mia malattia, che mi è stata diagnosticata nel ’96, si tratta di una neuropatia degenerativa agli arti inferiori, “Paraparesi Spastica – Malattia di Strumpell-Lorraine”, patologia incurabile che mi porta inesorabilmente a perdere l’uso degli arti inferiori. Già da alcuni anni, non sempre per fortuna, sono costretto ad usare la mia carrozzella.»

Nel frattempo, Gian Piero non si è perso d’animo, anzi, nel corso degli anni ha conseguito la Patente Informatica Europea e si è specializzato (recentemente) in Indagini Digitali Forensi, è Tutore Legale Minorile e Amministratore di Sostegno!

«In questo periodo sto ‘lavorando’ per poter conseguire il Brevetto di Pilota di Elicottero, mia grandissima passione, purtroppo a seguito dei miei problemi fisici, non è facile» – ci dice Gian Piero Robbi.

Pensate sia finita qui? Assolutamente no! Gian Piero ci sussurra, quasi come fosse un disagio, di essere iscritto a Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso una Università Telematica. Scrive, cucina, si occupa del sociale, ha tre gattini… insomma una furia!

Nel 2013 ha fatto campagna elettorale (come candidato) per il Movimento 5 Stelle, di cui però preferisce non parlare.

Dopo una brevissima parentesi per le amministrative di Trento nel 2015, sostenendo l’allora Leader dei Verdi, Marco Ianes, carissimo amico con cui ha mantenuto un bellissimo rapporto, nel 2016 approda ad Agire per il Trentino di Claudio Cia, dove non ha perso tempo e si è messo a disposizione come responsabile dell’Ufficio Stampa e ovviamente come responsabile per le Politiche Sociali.

50 gg per conquistare un voto in più degli altri candidati, come pensa di riuscirci?

«A partire dal primo settembre, parte ufficialmente la mia campagna elettorale, io userò le ferie, ovvero i giorni che mi spettano per legge e non come qualcuno che usa il suo “status” di statale per candidare e avere un mese pagato dai contribuenti…

La parola d’ordine sarà “tra la gente per la gente, nessuno escluso”, girando tutto il Trentino, tra riunioni, incontri e gazebo».

Le prime tre cose in sintesi che farà se sarà eletto in consiglio provinciale?

«DISABILI, FAMIGLIE, COOPERATIVE SOCIALI. Tre argomenti importanti e imponenti, io non voglio in nessun modo distruggere quanto di buono ha fatto la sinistra finora, dico solo che i servizi verranno migliorati per un Welfare che tuteli tutti, nessuno escluso, per le elezioni ho preparato una piccola guida che descrive bene la mia visione per il Welfare del nuovo Trentino, è gratuita e si può scaricare da Internet».

Resterà attivo nel partito e nel territorio in caso di sconfitta?

«Assolutamente sì, ho idee innovative per Agire».

Quanto spenderà per la campagna elettorale?

«Lo stretto necessario»

Quali sono i temi che affronterà in campagna elettorale?

«Sanità e Politiche Sociali».

Cosa ne pensa del governo di centro sinistra che ha governato nell’ultima legislatura?

«È durato troppo».

Chi butta dalla torre fra Ugo Rossi, Paolo Ghezzi e Carlo Daldoss?

«Non considerando minimamente il primo e il terzo, preferisco buttare il secondo».

Cosa ne pensano familiari e amici della sua discesa in campo?

«Sono preoccupati per le mie condizioni fisiche, sappiamo tutti cosa vuol dire fare la campagna elettorale».

Ha dei rimpianti nella vita?

«Aver perso i genitori quando ero piccolo, ne pago tuttora le conseguenze»

Qualche rimorso?

«Nessuno»

Hobby?

«Scrivere, volare e sparare. Come sa scrivo parecchio da diverso tempo, amo volare, sono riuscito a pilotare un elicottero, e ho una passione per le armi. Ho il porto d’armi, vado a sparare al poligono e possiedo una 357 Magnum».

L’ultimo libro che ha letto?

«Leggo parecchio, l’ultimo libro letto è ‘Io prima di te’ di Jojo Moyes, ora sto leggendo il libro di Marco Ianes, ‘Il nuovo mondo’»

Che musica ascolta?

«Anni ‘80»

Il 4 marzo per le politiche nazionali cosa ha votato?

«Centrodestra»

Ha un politico di riferimento italiano?

«Alcide de Gasperi».

E qui in Trentino?

«Lei crede che in Trentino ci siano politici di riferimento? Lasciando da parte Claudio Cia per ovvi motivi, trovo difficile trovare un politico dedito al vero bene dei cittadini».

Preferisce l’auto o la bicicletta?

«L’auto per motivi legati alla mia malattia».

Soldi, successo o potere?

«La salute»

Cosa le fa più paura nella vita?

«La vita è meravigliosa, qualsiasi cosa accada»

Si ricorda di un’occasione in cui si è trovato in difficoltà e ha dovuto chiedere aiuto a qualcuno?

«Tutte le volte che, purtroppo, sono costretto ad usare la sedia a rotelle, diciamo che Trento non è proprio così ‘smart’ come qualcuno cerca di far credere»

Quale qualità e quale difetto si riconosce?

«Sono altruista, mia moglie dice che lo sono troppo».

Uscirebbe a cena con Alessia Morani, Mara Carfagna, Paola Taverna, Daniela Santanchè, Virginia Raggi o Maria Elena Boschi?

«Con tutte contemporaneamente o una alla volta?»

A quale vizio capitale associa il suo nome?

«La gola! Adoro mangiare»

Quale è stato il momento più soddisfacente della sua vita?

«Ogni singolo giorno, tranne quando ho perso i genitori»

Se potesse incontrare una persona famosa, chi incontrerebbe e perché?

«Non c’è più da tempo, il 17 agosto del 2010 moriva Francesco Cossiga, un grande Sassarese come me».

Gioco di squadra o in solitaria?

«Ho lavorato parecchio come Team Leader…».

Quando è stata l’ultima volta che ha pianto?

«Non piango».

Lago, mare o montagna?

«Lago, mare e montagna, da buon Sardo, tendo più per il mare»

Sardegna, vuole citare un personaggio che l’ha colpita particolarmente?

«Salvatore Meloni, detto “Doddore”, uno dei volti più noti dell’indipendentismo Sardo, morto in carcere nell’assoluto silenzio a seguito dello sciopero della fame, nel 2008 proclamò la Repubblica di Malu Entu»

Cosa le manca di più?

«Mia madre e mio padre»

Bionda o Mora?

«Bionda, ma se si parla del gentil sesso, la prima cosa che guardo sono gli occhi»

Il suo sogno?

«Il meglio per tutti».

Cosa guarda in tv?

«News e documentari, ma non ho molto tempo».

Quale è stato l’avvenimento di cronaca che l’ha maggiormente segnata?

«Never again 9/11».

Per cosa sarà ricordato?

«Ne riparleremo fra cinque anni»

Sarà lei uno dei protagonisti del grande cambiamento del Trentino?

«’Noi’ tutti saremo gli artefici di questo grande cambiamento, nessuno escluso»