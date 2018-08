Don Camillo andrà in esilio a Canale e Calvola

Oggi, lunedì 27 agosto 2018, presso la sala giunta di Palazzo Pretorio, è stato formalmente presentato il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovereto Marco Simonetti.

Riconfermato invece alla carica di vicecomandante Gabriele Masulli

A ufficializzare il cambio ai vertici di fronte alla stampa il sindaco Francesco Valduga, che da sempre si dice «vicino ad un corpo al quale va reso onore». L’ormai ex comandante Luca Minatti, presente alla conferenza stampa di stamani, si è mostrato soddisfatto e orgoglioso del percorso svolto.

Pubblicità Pubblicità

La notizia, che parte della comunità aveva appreso nei giorni scorsi attraverso alcuni canali social, si può a questo punto dirsi ufficiale e, pertanto, è possibile comprendere nuovi dettagli riguardo alla nomina.

Il Sindaco Valduga non ha esitato a precisare che questo momento di transizione è qualcosa di sensibilmente significativo. «Ci sono molti volontari, molti vigili del fuoco che si sono messi al servizio del territorio e che lavorano con passione. Trovo che questa dedizione sia un punto di forza fondamentale, sono in molti che togliendo del tempo al proprio lavoro e a loro stessi onorano la comunità. Mostrano un senso comune, un senso di unione fondamentale, a mio avviso, per questo preciso momento storico».

La parola è andata poi all’ex Comandante, che ha spiegato come il Corpo si trovi spesso ad affrontare le situazioni più disparate, destreggiandosi tra interventi semplici e complessi. Considero quello di Rovereto un Corpo valido, molti giovani volontari dedicano tempo alla città credendo in ciò che fanno. Ho avuto la fortuna di lavorare con due Amministrazioni comunali diverse e sono felice di poter affermare che entrambe si sono mostrate vicine ai vigili del fuoco, intervenendo prontamente a qualsiasi richiesta. Auguro il meglio al nuovo direttivo, io riprenderò a fare il vigile».

Prima di concedere la parola a Marco Simonetti, Luca Minatti ha voluto rivolgere un ultimo ringraziamento ai colleghi e soprattutto alla famiglia.

Il nuovo Comandante, dichiaratosi emozionato e orgoglioso della nomina, ha ricordato che Rovereto è anche sede dell’Unione distrettuale della Vallagarina, un punto strategico che dona supporto a diversi comuni. «Ringrazio Luca Minatti, che ci ha regalato sempre molta professionalità, per l’augurio e le belle parole. Ringrazio inoltre: i Capi Plotone Tovazzi Denis e Celva Lorenzo, i Capi Squadra Zora Davide, Galvagni Andrea, Senter Alessandro, Busolli Fabio, la segreteria amministrativa con Tomasi Arianna e il magazziniere Zampi Alessandro».

«Io sono nei vigili del fuoco da 23 anni,- ha continuato il Comandante– e a Rovereto da 10. Inizio questa nuova avventura di 5 anni con entusiasmo e passione. Sono nato come allievo ad Ala e sono molto legato alla mia terra. Vorrei dire che ad oggi siamo in 54, ma che abbiamo voglia di crescere e coinvolgere sempre più giovani. Questa nomina la voglio sinceramente dedicare alla mia famiglia, la ringrazio infinitamente per il sostegno dimostratomi.»

Si è nominato poi, durante la conferenza di oggi, Gabriele Masulli (riconfermato vicecomandante). I vigili presenti hanno più volte sottolineato l’importanza dell’operato di Masulli e la sua professionalità.

Non sono mancati infine i riferimenti alle ingenti novità che coinvolgono alcune attrezzature del Corpo, anche queste coinvolte da una continua e assolutamente positiva evoluzione. Si è parlato in particolare di una nuova autobotte Aps attesa per il prossimo anno.

«Ci sono progetti- ha concluso il sindaco– che hanno unito la Giunta e l’ex diretttivo, ci aspettiamo di continuare i rapporti con il Corpo tra coesione e condivisione. C’è sempre stata una grande sinergia con i vigili del fuoco e siamo certi che le cose proseguiranno in questo modo.Un augurio al nuovo Comandante».