Nanno, nuova gestione per il bar Jurka: dietro il banco i fratelli Gabriele e Cecilia Leonardi

Il bar Jurka ha riaperto i battenti in piazza San Biagio a Nanno. Dietro al bancone ci sono due nuovi gestori, i fratelli Gabriele e Cecilia Leonardi di Tuenno, rispettivamente di 27 e 21 anni.

Al bando indetto dall’amministrazione comunale di Ville d’Anaunia avevano partecipato in quattro: la proposta dei Leonardi è stata giudicata la migliore.

Il nuovo bar Jurka non è solo un punto di ritrovo per la cittadinanza, dove sorseggiare un caffè o una birra in compagnia, ma un vero e proprio centro multiservizi: sono in fase di attivazione, infatti, un internet point, la vendita di marche da bollo e il pagamento del bollo auto.

“L’obiettivo – spiega il sindaco Francesco Facinelli – è di non proporre la classica formula del bar di paese, ma di puntare piuttosto sul coinvolgimento delle diverse fasce d’età, rendendo lo Jurka un punto di riferimento anche per le informazioni turistiche”.

L’entusiasmo è una caratteristica che va riconosciuta ai due nuovi gestori della struttura di proprietà comunale. Cecilia ha già lavorato come barista e cameriera, mentre Gabriele è un ex operaio di un magazzino frutticolo.

“Entrambi amiamo stare a contatto con le persone, per questo abbiamo seguito un corso di somministrazione e vendita di alimenti. La gestione di questa struttura è per noi una bella occasione di crescita” commenta Gabriele Leonardi.

Anche i cittadini che in questi giorni frequentano il locale sono entusiasti di questa novità.

Il bar sarà gestito dai due fratelli per otto anni, secondo il contratto sottoscritto con il Comune.

Il locale rimane aperto dal lunedì al giovedì dalle 7 alle 22, il venerdì e il sabato dalle 7 a mezzanotte e mezza e la domenica dalle 8 alle 23.30. Giorno di chiusura il martedì.

Tra le altre iniziative che saranno proposte, spicca la l’idea di utilizzare la sala della Pro Loco di Nanno (i locali dell’ex bar Renetta) una volta al mese per pranzi a base di piatti della tradizione di un tempo e l’organizzazione di tornei di briscola, freccette e calcetto, con l’obiettivo di favorire la socialità tra le persone del posto e dei paesi limitrofi.