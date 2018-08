Le opere dell’Arch. Lucilla Labianca in mostra a Cavareno

La Pro Loco di Cavareno, in collaborazione con il Comune di Cavareno, ospita nella sale della suddetta la mostra d’arte contemporanea dell’Architetto Lucilla Labianca, amante del Trentino, ed in particolare della Val di Non, dove ritorna puntualmente dal 2004.

La pittrice ha precedentemente esposto a Fondo, Sarnonico, Smarano, Livo, Trento, ed ora nuovamente in valle, questa volta appunto a Cavareno.

Nata e vissuta a Roma, questa poliedrica artista, dopo aver frequentato il liceo artistico, si è laureata in architettura, professione che ha esercitato fino al 2012, come progettista e Direttore Lavori di importanti monumenti storici sotto il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e della Soprintendenza Archeologica sia in Toscana che in Lazio.

i è quindi dedicata alla pittura, realizzando opere che ha esposto in mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero ed è stata recensita da numerosi critici d’arte tra i quali persino Vittorio Sgarbi.

Dal 2010 è Presidente dell’ ”Associazione Art Studio Tre Pittori, Scultori, Grafici” ed è Art Promoter del “Roma Art Festival”, l’esposizione internazionale di Arte contemporanea che si svolge due volte l’anno in Piazza della Repubblica a Roma.

Recentemente, pur sempre eseguendo i suoi lavori con tecniche tradizionali, ha intrapreso un percorso sperimentale con tecniche miste di arte digitale congiunta a tempera, su tela e carta, traendo ispirazione dalle iconografie classiche degli stucchi presenti nella Basilica sotterranea di Porta Maggiore a Roma, chiesa pagana della prima metà del 1° secolo d.C.), verso la quale si sente particolarmente legata, visto che ne è stata Direttore per 12 anni per i lavori di restauro e conservazione, in veste di Architetto.

Lucilla Labianca si presenta per la prima volta a Cavareno con una mostra flash che propone la sua evoluzione stilistica che dal figurativo arriva al digitale.

Paesaggi di natura ripresi dal vero con tecniche e supporti diversi che vanno dall’olio su tela, alla tempera su pietra, all’acquerello.

Espressioni artistiche quelle dell’artista, che fanno vivere l’osservatore in simbiosi con la natura: montagne, boschi, laghi, cascate; un linguaggio pittorico che fa accedere anche il profano alle emozioni che la natura offre ed immortalate con uno stile unico.

Diverso l’angolo del sacro dove l’artista propone sulla pietra “la scaglia rossa” (elemento proprio delle sedimentazioni litoidi delle montagne locali), le viste architettoniche del Santuario di San Romedio, l’eremo edificato sulla roccia, una delle mete più note e visitate della Val di Non.

L’esposizione offre poi uno spaccato delle nuove tecniche pittoriche messe a punto dall’artista, uno studio che va oltre il tradizionale e che si serve delle nuove tecniche del digitale per proporre tematiche antiche in chiave moderna di grande impatto espressivo.

La mostra sarà aperta fino al 19 agosto con i seguenti orari:

Feriali dalle 15,30 alle 19,00 – Domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00