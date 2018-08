Immigrazione: Salvini e Fedriga schierano la polizia al confine nord-est. Bloccati 1144 stranieri irregolari

È diventato ormai un vero braccio di ferro tra Italia ed Europa sull’immigrazione.

Lo scontro si arricchisce di un nuovo capitolo senza precedenti, il quale conferma le durissime politiche adottate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che in poco meno di 4 mesi è riuscito di fatto a risolvere il problema dell’immigrazione in Italia

Per la prima volta, infatti, una nave italiana ha riportato in Libia immigrati soccorsi nel Mediterraneo.

Si tratta della Asso 28, nave di supporto a una piattaforma petrolifera, che è stata coinvolta nelle operazioni di soccorso di un gommone con 108 persone a bordo.

Come avviene ormai da settimane, la sala operativa di Roma ha dato indicazioni di coordinarsi con la Guardia costiera libica e, prese a bordo le persone, la Asso 28 ha seguito le indicazioni e le ha sbarcate nel porto di Tripoli.

Come detto si tratta di un fatto senza precedenti e che va contro la legislazione internazionale, la quale garantisce il diritto d’asilo e che non riconosce la Libia come un porto sicuro in cui, secondo la convenzione di Ginevra, devono essere sbarcati i migranti soccorsi.

Nessuno dei migranti riportati a Tripoli, infatti, ha avuto la possibilità di chiedere asilo come garantito dalla legge. Nei giorni scorsi la portavoce del Consiglio d’Europa aveva sottolineato che “nessuna nave europea può riportare migranti in Libia perché contrario ai nostri principi“.

Ma, per usare le parole di Salvini, in Italia la musica è cambiata.

Nel mese di luglio, il più favorevole alle traversate, in Italia sono sbarcati meno di duemila migranti. Il comandante Sebastiano Rossitto: “Da cinque o sei mesi la situazione è completamente cambiata”. Intanto in Spagna il sistema di accoglienza va in tilt e partono le richieste di aiuto all’Europa dopo lo sbarco di soli 2.000 migranti. Sono 18.314 i migranti sbarcati sulle coste italiane dal 1° gennaio al 27 luglio del 2018. Negli stessi mesi dell’anno precedente, il 2017, ne erano arrivati circa 95mila, mentre nel 2016 gli arrivi erano stati poco meno. Ma è il dato di luglio a far ben sperare il governo giallo-verde: se nello stesso mese dello scorso anno in Italia sbarcarono oltre undicimila migranti, e l’anno prima addirittura 23.552, nel 2018 il numero è sceso a 1737 richiedenti asilo. A maggio e giugno si era attestato rispettivamente a 3936 e 3124 migranti. I dati sono del “cruscotto statistico” del Viminale (qui in dettaglio). Insomma, semplificando si può dire che la “cura Salvini” funziona e la politica muscolare del ministro dell’Interno, almeno dai primi dati disponibili, sembra però aver assestato un ulteriore colpo al fenomeno dell’immigrazione verso l’Italia. Tanto che Sebastiano Rossitto, il comandante della fregata Virginio Fasan, l’ammiraglia della missione che opera di fronte alla Libia da metà 2015, si è spinto a dire al Corriere della Sera che “per ora l’emergenza pare terminata”.