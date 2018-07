Brentonico: verso la candidatura a patrimonio dell’umanità

Continua, nella frazione di Carbonare, il dibattito sul progetto, da 500 mila euro, per il rifacimento della piazza.

Si schierano i consiglieri comunali di opposizione, ma si schiera anche qualche cittadino.

Simone Cuel, del gruppo di opposizione “l’Altopiano cambia passo”, afferma: «Quello è un progetto che chiunque vive a Folgaria non ritiene di primaria importanza: non porta alcun beneficio alla località e non ha visione, è un’iniziativa fine a se stessa e che non ha nemmeno legami col paesaggio. È partito perché sono stati sbloccati 2 milioni dal patto di stabilità e quello era l’unico progetto pronto per l’esecuzione.

In campagna elettorale, l’attuale maggioranza parlava di una piazza per ogni paese. Ma Folgaria e le frazioni non hanno bisogno di piazze. Soprattutto, avevano sbandierato il metodo del dialogo e della condivisone, mentre di questo progetto – a Carbonare – non sapeva nulla nessuno. Tra le altre cose, la piazza di Carbonare è stata oggetto di manutenzione in tempi recenti, non serve intervenire di nuovo. Al contrario, c’è bisogno di una nuova illuminazione sul tratto che dal paese porta verso i Virti».

La negoziante Lucia Perotto è sulla stessa lunghezza d’onda: «Una delle accuse mosse qui in paese è che non c’è stato alcun confronto. Poi c’era bisogno di altre cose. Io personalmente sono andata a una riunione nel 2016, quando di disse “ogni paese una piazza”. Lì avevo sollevato la questione che era indispensabile non perdere parcheggi, visto che in paese ne abbiamo pochi, ma non ci fu una risposta. C’è poi stata un’altra riunione e non ho potuto partecipare; infine è arrivata la sorpresa del progetto già pronto. Comunque, con i 500 mila euro, per noi, si poteva piuttosto allungare il marciapiede di via Carducci verso Virti, fino a dove ci sono ristorante, pizzeria, camping e maneggio. Nel tratto fino al Crm, sarebbe bastata addirittura solo l’illuminazione visto che il marciapiede c’è già. Ma sono cose che si sanno solo se si parla con la gente».

L’albergatore Maurizio Carbonari è invece favorevole al lavoro. «Sappiamo bene che determinate priorità vengono decise dal tipo di contributi che vengono erogati da Trento: non si può fare tutto quello che si vuole. Per me il lavoro della piazza ci sta, bene avere un po’ di restyling e, in ogni modo, un lavoro è meglio averlo piuttosto che non averlo».

Maurizio Toller di “Insieme per l’altopiano del futuro” è il più critico: «Da quello che ho sentito nel paese, ma anche da voci riportate dagli stessi consiglieri di maggioranza, questa è una decisione presa dalla giunta senza coinvolgere i cittadini. Inoltre, secondo noi, 500 mila euro di spesa sono fuori da ogni logica: un lavoro come quello deve costare la metà. Attenzione poi, perché quello spazio è di proprietà della curia e c’è un accordo di utilizzo valido per 20 anni: facendo due conti, è come pagare alla curia un affitto di 25 mila euro l’anno.

Se si dice che era l’unico modo per non perdere il finanziamento, io rispondo che dal maggio 2017 si poteva procedere con urgenza e progettare il marciapiede e l’illuminazione che, al contrario, la frazione chiede. Tra il resto, prima di portare il progetto a Carbonare, ci avevano provato con San Sebastiano, ma la popolazione si è rifiutata. La cosa certa, infine, è che il progetto a Carbonare, per come è stato pensato, è destinato a ridurre il numero di stalli per le auto».