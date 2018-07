Siglato un nuovo accordo quadro per gli investimenti del comprensorio sciistico di Brentonico

«Questo luogo rispecchia lo spirito con cui si lavora: tempo, spazio verde, ascolto. Qui si interrompe una routine frenetica che molti vedono come unico modus vivendi. Invece coloro che si rivolgono al servizio si ritrovano a riflettere sul loro quotidiano. Inevitabilmente. Il percorso di una persona che si rivolge a me per dolore, prevede una pausa interiore. È una ricerca di risorse interiori che a volte inizia con me e poi prosegue con le colleghe psicologhe». Queste le impressioni della dottoressa Linda Azzalin, che presso l’Apsp Bendetti di Mori garantisce il servizio di terapia del dolore e agopuntura.

Il servizio è iniziato a febbraio; l’attività fa già registrare un buon successo di pubblico e sono decine le prestazioni erogate.

Quanto alle patologie, le più diffuse sono il dolore osteoarticolare, la lombalgia; molte sono quelle collegate a determinati lavori, che mettono sotto sforzo specifiche parti del corpo.

Ci sono poi fibromialgia e cefalea solo per citare le più presenti tra i pazienti. A fruire del servizio sono più le donne che gli uomini, la fascia d’età più rappresentata è quella tra i 40 e i 60 anni, dunque persone in piena età lavorativa.

Spiega ancora la professionista: «Con l’agopuntura affrontiamo il dolore sotto vari aspetti; la utilizziamo anche per un migliore controllo della fame o per recuperare un ritmo del sonno adeguato, per calmare l’ansia». Comincia a chiedere un supporto anche chi vuole liberarsi della dipendenza dal tabacco. Molto lavoro avviene anche in collaborazione con le psicologhe della struttura, per un approccio integrato che, dunque, garantisce risultati migliori.

Gli ambulatori sono al piano terra della palazzina dell’hospice e l’assenza di barriere architettoniche è un vantaggio soprattutto per i pazienti che manifestano dolore legato al movimento. C’è poi una considerazione che la dottoressa sottolinea: «spesso provano dolore le persone che portano anche una fatica del quotidiano, magari a livello di gestione dei tempi. Penso in particolar modo alle persone che hanno un senso di responsabilità e mettono spesso da parte i propri bisogni e la propria salute. Qui interviene anche il dare alcuni suggerimenti sullo stile di vita».

Un trattamento con l’agopuntura richiede un certo tempo: servono diverse sedute anche se, ovviamente, ogni caso è specifico e ha le proprie caratteristiche peculiari.