Nick Nolte gira “Head full of honey” a Bolzano

Grande fermento nei boschi di Fassa e Fiemme per l’inizio delle riprese della nuova serie cinematografica (“cine-serie”) in lingua inglese dal titolo “Whitefall”, del regista, sceneggiatore e produttore ladino Giacomo Gabrielli, 28 anni, di Moena e titolare della Filmart, ora impegnato in questa nuova avventura: un progetto esclusivo e ambizioso che fra i suoi obiettivi ha l’utilizzo degli spettacolari scenari naturali delle valli di Fiemme e Fassa non con il classico documentario, ma con un’opera cinematografica di fantasia. (altro…)

