«L’Ora dei burattini»: presentata la 21ª edizione

Inaugura il suo terzo decennio «L’Ora dei burattini», il festival per piccoli e grandi proposto dalle Amministrazioni comunali di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole, nato nel 1997 ad Arco come «Burattinate al parco» (si teneva all’Arciducale), diventato poi «Arco Burattini», e da qualche anno esteso prima a Riva del Garda e poi anche a Nago-Torbole, assumendo per nome un gioco di parole che allude all’Ora, il vento stagionale del Garda. Dal 24 luglio al 9 agosto, 12 spettacoli per 14 rappresentazioni e cinque laboratori, con in più la tradizionale raccolta di fondi di Unicef.

La rassegna è curata dall’associazione teatrale Iride, ha il patrocinio di Unima (Unione internazionale della marionetta) e di Unicef (United nations international children’s emergency fund), e fa parte del circuito internazionale «Burattini senza confini». Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e si tengono anche in caso di pioggia.

Le proposte, distribuite nell’arco di tempo di circa tre settimane, sono per lo più spettacoli di teatro di figura, un’antica arte ancora capace di incantare folle di bambini e non meno i loro genitori, al punto che quasi tutti gli spettacoli, che si tengono nelle piazze, nei parchi, nei cortili delle scuole, in riva al lago e nelle frazioni dei tre Comuni, registrano il tutto esaurito (nonostante alcune repliche), con una media di 150 spettatori e punte superiori ai 300. Spazio quindi a burattini, marionette e pupazzi, nelle diverse interpretazioni di alcune delle migliori compagnie italiane, con arte di strada, clownerie, teatro di ombre, fiabe narrate con libri teatrini e teatro dei piedi. Inoltre, Lucia Schierano, burattinaia e attrice, unisce in un originale mix l’arte dei burattini e le figure tipiche della commedia dell’arte con la recitazione. Ospite d’onore di questa 21ª edizione è Romano Danielli, uno dei maestri indiscussi dell’arte dei burattini, depositario della tradizione italiana chiamato e applaudito in tutto il mondo, che a «L’Ora dei burattini» porta una conferenza-spettacolo assieme al noto burattinaio modenese Mattia Zecchi, nella quale ripercorre la vita della commedia dell’arte dagli albori a oggi.

L’apertura avviene come tradizione ad Arco, il 24 luglio, per terminare il 9 agosto a Riva del Garda. Apre il festival la compagnia livornese di «Mago Chico» con «Visioni d’icanto», spettacolo di street art che si tiene martedì 24 luglio ad Arco in piazzale Segantini (ore 21, in caso di pioggia al Centro giovani intercomunale Cantiere 26). Giovedì 26 luglio la compagnia padovana di Lucia Schierano porta in scena in piazza della Mimosa a Riva del Garda lo spettacolo di attore e burattini «Un’allegra arlecchinata» (ore 21, in caso di pioggia sotto il portico). Quindi la compagnia Iride (Trento) propone lo spettacolo di narrazione con pupazzi e burattini «I racconti del Folletto dei Sogni» (venerdì 27 luglio alle 18 a Riva del Garda al parco del Pernone, in caso di pioggia al vicino centro sociale; e lunedì 30 luglio, sempre alle 18, al Centro giovani intercomunale Cantiere 26 ad Arco, in caso di pioggia nella sala interna). Martedì 31 luglio la proposta è lo spettacolo di marionette «Storie d’incantesimo» della compagnia ferrarese Teatro del Molino (ore 18, al Centro giovani intercomunale Cantiere 26 ad Arco, in caso di pioggia nella sala interna). Due le proposte mercoledì primo agosto: alla spiaggia di Punta lido a Riva del Garda la compagnia Iride con Eduardo Lopes presenta lo spettacolo di marionette «Di filo in filo» (ore 11, in caso di pioggia nell’ex chiesetta Miralago); e nel cortile della scuola di Massone ad Arco la compagnia di Firenze Teatro delle 12 lune propone lo spettacolo di attore e burattini «Di Pinocchio l’avventura…» (ore 21, in caso di pioggia nella palestra della scuola). La setta compagnia propone il giorno seguente «Pinolo», alle 21 nel cortile della scuola di Vigne ad Arco (in caso di pioggia nella palestra della scuola). «Giullar…arte!» è lo spettacolo di street art delle compagnie trentine Casa degli Gnomi e Iride che va in scena venerdì 3 agosto nella piazzola di Torbole (ore 21, in caso di pioggia al teatro a Nago). La compagnia di Lucia Schierano propone un secondo spettacolo, «Il tesoro del Doge», di burattini, lunedì 6 agosto al parco giochi di San Giorgio ad Arco (ore 21, in caso di pioggia sotto la tettoia del bar del parco). La compagnia bolognese «I burattini di Mattia» porta in scena lo spettacolo «Il bastone magico», martedì 7 agosto nel cortile delle scuole di Bolognano (ore 21, in caso di pioggia nella palestra della scuola) e mercoledì 8 agosto al centro sportivo di Sant’Alessandro a Riva del Garda (ore 21, in caso di pioggia nella palestra della scuola). Mercoledì 8 agosto è anche il giorno di Romani Danielli, che all’ex casa Collini nel cortile di palazzo dei Panni ad Arco propone la conferenza-spettacolo «L’arte del burattinaio: maschere, maestri e mestieri» (ore 10.30). Infine, giovedì 9 agosto «C’era due volte un piede» è lo spettacolo di teatro di figura coi piedi della compagnia Teatro dei piedi Verónica González, che va in scena nella Rocca di Riva del Garda (ore 21, in caso di pioggia nella sala della Comunità in via Rosmini).

I laboratori per bambini: venerdì 27 luglio a Riva del Garda al parco del Pernone «Folletto Pastrocchi» (dalle 16 alle 17.30), lunedì 30 e martedì 31 luglio nel parco di Prabi ad Arco «L’Inventaburattini», «Mamma, i dinosauri!» e «Storie misteriose» (dalle 15.30 alle 17.30), e mercoledì 8 agosto al centro sportivo di Sant’Alessandro «Teste quadre!» (dalle 16 alle 18).

Collaborazioni: associazione Giovani Arco; Pro loco Varone-Gruppo Iniziative Varone; associazione Vivirione; associazione Pro Sant’Alessandro.

Informazioni:

Comune di Arco: 0464 583619

Comune di Riva del Garda: 0464 573918

Comune di Nago-Torbole: 0464 505181

Associazione teatrale Iride: 329 2119161, www.teatroiride.it