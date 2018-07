La Legge 104 e il congedo straordinario, Robbi (AGIRE): «Necessaria più informazione per i cittadini.»

Ferie e tredicesima maturano in congedo straordinario?

La Legge 104 è la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, che tutela i diritti delle persone con disabilità, ma che regola anche alcuni benefici di cui possono godere i familiari che se ne prendono cura, tra questi quello del congedo straordinario.

Intanto, riassumiamo chi può beneficiare del congedo (in ordine di priorità secondo la stessa Legge):

coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile; padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile, questo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; figlio convivente della persona disabile, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; fratello o sorella convivente della persona disabile, nel caso in cui tutti i sopra citati siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile, nel caso in cui tutti i sopra citati siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Pubblicità Pubblicità

Il congedo straordinario è in pratica un periodo di assenza dal lavoro che viene retribuito allo scopo di prendersi cura del familiare disabile. I familiari, chiamati anche caregiver, che assistono una persona disabile, possono chiedere al proprio datore di lavoro un congedo straordinario, un’assenza da lavoro giustificata e soprattutto retribuita.

Questo congedo può essere richiesto per un massimo di 2 anni, ma non necessariamente continuativi; in pratica è un beneficio frazionabile che può essere richiesto più volte fino al raggiungimento dei 2 anni complessivi di congedo. I giorni festivi e i sabati non vengono conteggiati se il dipendente riprende a lavorare tra un periodo e l’altro, mentre vengono conteggiati se il periodo di tempo è continuativo.

“Tutto molto bello, se non fosse che l’informazione alle famiglie è carente (a seguito di alcune segnalazioni che mi sono pervenute), per non dire inesistente” commenta Gian Piero Robbi responsabile per le Politiche Sociali di AGIRE per il Trentino. “Sarebbe giusto che tutti i cittadini che potrebbero beneficiare della Legge 104 venissero informati del suo regolamento e dei dettagli, sia riguardo ai benefici che ai limiti della scelta del congedo familiare”.

La retribuzione prevista è pari all’ultima busta paga ricevuta prima del congedo, ma purtroppo durante questo periodo non si maturano le ferie, né la tredicesima. Questo perché il rapporto di lavoro si considera “sospeso” e il dipendente non percepisce una retribuzione dal datore di lavoro, ma l’indennità a carico dell’Inps. Il diritto che mantiene è quello di conservare il posto di lavoro.

“Bisogna anche ricordare che esiste un tetto massimo di contribuzione, che è stato aggiornato proprio quest’anno: è molto importante fare attenzione ai dettagli, a dispetto dell’informazione carente” conclude Robbi.

La domanda per percepire l’indennità legata al congedo straordinario deve essere inviata all’Inps; da qualche anno si può inviare anche in via telematica dal sito dell’Inps, sezione Servizi per il cittadino; oppure dal contact center Inps Inail. In entrambi i casi è necessario il Pin. In ultimo, si può presentare tramite i servizi telematici dei patronati.