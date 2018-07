Elezioni provinciali Trento: il 21 ottobre 2018 è la data ufficiale del voto

In occasione del 33° Challenge Internazionale della Montagna sarà istituito a Trento il divieto di transito veicolare per il solo passaggio dei concorrenti della gara ciclistica domenica 22 luglio, dalle 9 alle 11 sul seguente percorso:

– trasferimento: piazza Fiera, via S. Croce, corso 3 Novembre, via Perini, via Giusti,largo Prati, via Veneto, via Monte Baldo, via Sanseverino, lung’Adige Monte Grappa, rotatoria S. Lorenzo, ponte S. Lorenzo, rotatoria Piedicastello, via Brescia (altro…)

Pubblicità Pubblicità