Eleonora Berti e Francesco Endrizzi fanno incetta di medaglie d’oro ai Campionati Italiani di Danza Sportiva

Succulenta novità per l’estate clesiana, che propone per sabato 21 luglio un appuntamento da non perdere: “Tortei volanti” non è il nome di un’acrobatica variante della ricetta tipica nonesa, ma di una serata che vuole unire la gastronomia tradizionale ad uno spettacolo giovane e moderno, con le danzatrici della compagnia acrobatica trentina “Nasoallinsù” ed il concerti della cantautrice marchigiana Machella, rivelazione dell’ultima edizione di The Voice of Italy, e la clesiana Maitea vincitrice del Cantacles 2017, il tutto organizzato dalla Pro Loco di Cles in collaborazione con il Comune di Cles e il Consorzio Cles Iniziative.

La suggestiva cornice con i prati verdi della malga del ‘Bosco nelle sue forme’ e le aiole fiorite che decorano Corso Dante, nell’ambito della rassegna “Fiori & Colori”, faranno da contorno ad una gustosa cena a base della specialità tradizionale nonesa: tortei di patate con cappuccio, affettati tipici misti e formaggio, preparati dall’Associazione ‘Amici della Boiara’.

Un evento all’insegna della tradizione dunque, ma anche dinamico e giovane: prima e durante la cena infatti, alle 19.00 e alle 20.30, la compagnia “Nasoallinsù Aerial Acrobatics” porterà un coinvolgente spettacolo di danza aerea, che lascerà il pubblico con il fiato sospeso ad ammirare le loro spettacolari evoluzioni ed acrobazie in aria.

La cantante Machella, vera e propria “One Girl Band” con la sua chitarra, loop station e pedaliere varie, ritorna a Cles dopo la partecipazione come ospite alla passata edizione del concorso canoro Cantacles, e soprattutto dopo l’epopea di The Voice of Italy, il noto talent show targato Rai, in cui ha saputo dar prova del suo talento e della sua originalità e catalizzare su di sé le attenzioni di giuria e pubblico.

La sua esibizione live sarà aperta alle 21.00 dalla musica della giovane cantautrice clesiana Elisa Olaizola, in arte Maitea, vincitrice del Cantacles 2017; dopo il concerto di Machella invece salirà in consolle Dj Spina per accompagnare la festa fino a tarda notte.