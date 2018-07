È morto Mauro Dallapiccola, aveva 61 anni

È scomparso Mauro Dallapiccola lasciano una intera comunità in lutto.

Musicista, sportivo, amministratore e grande professionista lascia nello sconforto la comunità di Pinè e della Alta Valsugana.

3 settimane fa aveva avuto un grave malore ma il suo cuore aveva retto.

Pubblicità Pubblicità

Poi nella notte tra giovedì e venerdì si è spento all’età di 61 anni all’ospedale di Rovereto sorretto dall’affetto e dalle speranza della moglie Gina, dei figli Anna, Simone e Andrea e dei fratelli Ivo e Rosanna.

Dal 2010 al 2015 è stato presidente della Comunità Alta Valsugana Bersntol.

Lo ricorda con grande affetto il Gruppo consiliare dell’Unione per il Trentino che esprime profondo cordoglio per la sua prematura scomparsa.

«Mauro è stato un grande lavoratore, – si legge nella nota dei 4 consiglieri provinciali dell’UPT – un professionista ed un politico riconosciuto in tutta la Valsugana e in tutto il Trentino come persona integerrima ed estremamente preparata. Nei ruoli pubblici ricoperti – sia come assessore nella sua Baselga di Piné sia come Presidente – eletto con oltre il 76% dei consensi – della Comunità dell’Alta Valsugana e Bersntol, ha dimostrato sempre dedizione e grande equilibrio; solo il cambio della legge riferita alla composizione delle Comunità di valle, non più ad elezione diretta dal 2015, ha posto fine alla sua Presidenza che altrimenti sarebbe certamente continuata, ottenendo ancora il consenso dei suoi concittadini, che oggi lo piangono, e raggiungendo ancora nuovi ottimi risultati. Mauro, con il suo lavoro e la sua competenza, lascia davvero un vuoto da colmare ma soprattutto un grande esempio per chi ha avuto l’onore di conoscerlo e lavorare con lui e per chi in futuro vorrà scegliere di provare a ripercorrerei i suoi passi. Oggi preghiamo per lui, ci stringiamo alla sua famiglia e a quanti lo amarono e apprezzarono nel suo percorso terreno. Ciao Mauro, che la terra ti sia lieve»