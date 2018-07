Tangenziale di Trento in tilt per un tamponamento fra auto e camion

Venerdì 29 giugno 2018 si è svolta l’inaugurazione di Ri-Crea coaching & consulting srls presso lo studio sito in via Lung’Adige Leopardi 81 alla presenza di famigliari, amici, imprenditori locali, rappresentanti del mondo del calcio e della politica.

Oltre 70 le persone presenti, che dopo aver ascoltato i vari interventi, si sono abbandonati all’evento ludico gustando le prelibatezze offerte dal padrone di casa Giorgio Varignani.

«Il nome Ri-Crea non è stato messo a caso – ha spiegato nel suo intervento l’Amministratore Giorgio Varignani – e rappresenta in poche parole la mia vita, il mio percorso di rinascita e come in questi anni abbia ricreato me stesso cercando di mettere al servizio degli altri la mia esperienza. Anche il simbolo dell’araba fenice non è casuale; come ben noto è un animale mitologico che muore e rinasce dalle proprie ceneri. Penso che non ci sia metafora migliore per rappresentare me stesso».

L’obiettivo di Ri-Crea è quello di aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi, a trovare la propria strada o dare una svolta alla propria vita, ma soprattutto, data l’esperienza di Giorgio Varignani, (qui la sua storia) si rivolge alle persone che hanno delle fragilità, dipendenze che non riescono a superare.

Si rivolge anche a coloro che per vari motivi, vergogna, posizione sociale o lavorativa, non vogliono rivolgersi alle associazioni di volontariato sparse sul territorio per mantenere un certo riserbo.

Presente oltre ad altri personaggi politici anche il consigliere provinciale Claudio Cia che ha ricordato che «strutture come quella di Ri-Crea diventano strategiche e possono accompagnare le istituzioni creando l’ambiente e le motivazioni giuste per intraprendere la via della guarigione»

Il segretario di Agire per il Trentino ha anche ricordato le sofferenze delle famiglie che vanno aiutate ricordando che la politica ha il dovere di dare a tutti i nuclei famigliare lavoro, sicurezza e salute. «E quando uno di questi 3 pilastri viene a mancare deve subito intervenire la politica» – ha concluso

Lo studio di Giorgio Varignani è già avviato, ed è possibile fissare anticipatamente un appuntamento chiamando il numero 380-7255641.

È possibile trovare tutte le informazioni sul sito