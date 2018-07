Parcheggi «selvaggi» in Piazza General Cantore, i residenti protestano

Ormai è parcheggio «selvaggio» in piazza General Cantore nel quartiere di Cristo Re.

I cittadini continuano a segnalare la cosa alle forze dell’ordine ma pare per il momento non stia succedendo nulla.

Alla polizia sono state inviate numerose fotografie che testimoniano che la sera sempre più spesso davanti al bar Salotto 41 vengono parcheggiare della autovetture in barba al fatto che in quel luogo è vietato il parcheggio essendo parte integrante dei giardini.

A parcheggiare pare siano solo i clienti del locale in accordo con il titolare, che in modo indiscriminato non fa nulla per vietare il fermo dei mezzi sul marciapiede di un lato dei giardini.

La cosa ormai succede da mesi.

Lo stesso locale era salito alla ribalta delle cronache alcuni mesi fa per via di una petizione firmata da una cinquantina di residenti che lamentano ormai da tempo che la soglia di tollerabilità del rumore durante le serate di musica «live» nel locale è ormai stata superata.

I cittadini, esasperati e dopo due anni di sopportazione erano passati dalle parole ai fatti lanciando appunto questa petizione che chiede di bloccare la musica durante le ore serali

In alcuni casi – avevano dichiarato i residenti – sono state oltre 50 le chiamate alle forze dell’ordine per lamentarsi dei rumori e per la musica che in certe serate ha disturbato delle persone residenti anche a 500 metri di distanza. Alcune di queste, nonostante la distanza, non erano in grado nemmeno di sentire la televisione.

Il gestore, che ha regolare permesso rilasciato dal comune di Trento per poter suonare fino alle 23.00, in realtà protrarrebbe – secondo i residenti – bel oltre quell’ora gli spettacoli.

Nelle foto solo alcuni dei parcheggi selvaggi che ormai giornalmente vengono effettuati davanti al bar Salotto 41