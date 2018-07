Aquila Basket e Sutton ai saluti ufficiali: se ne va il migliore

Ci avevamo creduto quando aveva detto che sarebbe rimasto per certo.

Avevamo anche sperato poiché è sempre un bello pettacolo assistere alle prestazioni di un grande atleta, forse il migliore che abbia vestito la maglia di Aquila Basket Trento.

La vita è incerta e quella di un professionista di basket è sempre vissuta con la valigia pronta. Nessuno può biasimare Sutton se ha trovato una occasione migliore per il suo futuro.

Pubblicità Pubblicità

Di certo Sutton ha dato tanto a Trento in termini di pallacanestro, successi e energia, ma anche come persona non si è mai nascosto alle domande di noi giornalisti.

I numeri parlano da soli e li ha esposti bene la stessa società bianconera, forse tradita all’ultimo minuto, ma comunque restano i fatti.

Due stagioni e mezza giocate a tutta energia, senza mezze misure, senza mai staccare il piede dal pedale dell’acceleratore tanto che l’hanno definito il LeBron James del campionato italiano.

Resta il rammarico di non aver portato a casa un titolo che avrebbe fatto epoca ma due finali consecutive non sono cose dimenticabili in una realtà piccola appena affacciata al vertice della pallacanestro.

Dominique Sutton con la maglia dell’Aquila Basket che oggi lascia ufficialmente ha giocato 144 partite ufficiali fra campionato, playoff e coppe nazionali ed internazionali.

L’ala nativa di Durham lascia da miglior realizzatore nella storia dei bianconeri sia in Serie A (1.197 punti, 11,5 di media) che in EuroCup (433, 11,7 a serata), oltre che come top in numerose altre categorie statistiche fra rimbalzi (in Serie A e in assoluto), recuperi (2°) e presenze (miglior straniero).

Con la Dolomiti Energia “Dominator” ha raggiunto le semifinali di EuroCup nel 2016 e due finali consecutive in Serie A nel 2017 e nel 2018.

A Dominique da parte di tutto il club, lo staff e i tifosi di Aquila Basket sono stati inviati i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera e per le prossime avventure.

Il futuro potrebbe essere un altro cavallo di ritorno, operazioni che tanto bene hanno fatto in passato.