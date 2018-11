Finstral S.p.A. dona 8.000 euro a Gaia e Athena per il «Progetto Alessandra»

Gaia Gruppo Aiuto Handicap con sede a Borgo Valsugana e Athena associazione di genitori di ragazzi disabili di Rovereto, venerdì 11 maggio 2018 hanno ringraziato Finstral S.p.A. e tutti i suoi collaboratori, per il contributo recentemente donato, a sostegno dei progetti finalizzati ad aiutare l’integrazione delle persone diversamente abili nella vita sociale.

I ragazzi, i volontari e i genitori di Gaia Gruppo Aiuto Handicap si sono recati in azienda, presso lo stabilimento di Scurelle (foto) per ringraziare tutti i dipendenti e la storica azienda.

L’aspetto sorprendente di questa donazione consiste nel fatti che i collaboratori di Finstral S.p.A. hanno effettuato una colletta aziendale con il contributo di ogni singolo dipendente e hanno scelto l’associazione a cui devolverlo.

Terminata la “colletta” tra i collaboratori, Finstral S.p.A. , come azienda, ha donato all’associazione un’importo pari a quello raccolto dai collaboratori.

E così, alla fine dello scorso anno, i collaboratori di Finstal hanno donato a Gaia Gruppo Aiuto Handicap l’importo di Euro 3.938,33 e Finstral Spa ha donato l’importo di Euro 4.000,00.

Oltre all’attività di volontariato, con questo importante aiuto le associazioni Gaia e Athena stanno realizzando il “progetto Alessandra” per Sostenere le persone con disabilità grave e le loro famiglie, al fine di permettere, per quanto possibile, una quotidianità più serena.

Le famiglie, all’interno delle quali vi è una persona con disabilità, ad oggi si trovano in difficoltà in quanto l’ente pubblico non è in grado di mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per garantire un adeguato supporto a queste realtà.

In quest’ambito a svolgere un ruolo fondamentale sono i numerosi volontari che con il loro impegno svolgono un ruolo fondamentale.

La loro attività, però, per quanto preziosa non può essere né di tipo professionale e nemmeno regolare e costante. Si viene a creare, quindi, una situazione di bisogni delle famiglie che non trovano risposta né da parte dell’ente pubblico né del mondo del volontariato.

Il sostegno del “Progetto Alessandra” consiste nell’offrire, dei servizi possibilmente a domicilio, forniti da operatori professionali o cooperative sociali che possano supportare gli utenti nelle loro esigenze.

Tali servizi sono indicati direttamente dalle famiglie in base alle loro necessità e sono orientati a creare qualcosa di organico e funzionale che possa essere d’aiuto alle famiglie che in caso di disabilità grave non sono supportati a sufficienza.

Per sostenere tali progetti, Gaia e Athena organizzano eventi quali, cene solidali, concerti di beneficenza e piccoli mercatini di Natale. Si auspica che l’iniziativa dei collaboratori di Finstral S.p.A. possa essere seguita anche da qualche altra realtà.

Tra le attività proposte dall’associazione, i volontari del Gaia, organizzano feste con giochi, musica, balli, karaoke, serate in pizzeria, gite, alle quali sono invitati i ragazzi delle varie comunità, Centri e cooperative sociali. Inoltre organizzano incontri di sensibilizzazione sulla disabilità, rivolti ai ragazzi delle scuole primarie, medie inferiori e superiori e assistono a domicilio o in ospedale i disabili e le loro famiglie.

Grazie alla proposta del Gruppo Genitori GAIA anche quest’anno è stato avviato il progetto “Estate in Fattoria 2018 ” volto a realizzare un interessante orto presso la Canonica di Castelnuovo con il coinvolgimento di ragazzi disabili, volontari e genitori.