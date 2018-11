Forza Italia lancia la campagna elettorale per conquistare il Trentino

Forza Italia apre ufficiosamente la propria campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di ottobre, in attesa del vice presidente della camera Mara Carfagna, che a giorni sarà in Trentino per lanciare la lunga volata degli «azzurri» di Silvio Berlusconi verso la conquista della provincia autonoma di Trento.

La presentazione delle magliette colorate con l’hastag #Forza Trentino, le bandiere tricolori sullo sfondo, e l’abbigliamento piuttosto vivace delle relatrici ha contribuito a rendere l’ambiente frizzante ed allegro.

Michaela Biancofiore, apparsa in grande forma, ha subito liquidato il caso «Manuali» in meno di sessanta secondi. «Non nascondo che in questi giorni ci siano stati curiosi dissapori all’interno del partito, – ha esordito – che però non hanno riguardato la linea politica e con questo chiudo la polemica, se ci saranno problemi fra la maggioranza e la minoranza dentro il movimento sarà l’organo competente a decidere cosa fare».

La presenza alla conferenza della senatrice Donatella Conzatti, che non era stata preventivata, ha subito fatto capire a tutti che la piccola frattura era stata ricomposta e che quindi il «ribelle» Giorgio Manuali era rimasto solo ed isolato.

Insieme alla Biancofiore e a Donatella Conzatti erano presenti anche la senatrice Elena Testor, Manuela Bottamedi che ha confermato che rimarrà in Forza Italia dopo le voci che la davano in uscita, e Maurizio Perego indicato come il coordinatore provinciale del movimento.

La coordinatrice Biancofiore ha dato il via all’operazione «Gazebi», «noi ripartiamo da oggi – ha aggiunto – con una grande operazione legati ai gazebi che ogni candidato organizzerà sul territorio di competenza, ma in modo diverso ed innovativo, infatti saranno gli elettori a darci l’imput sulle cose da fare e non noi a spiegare il programma».

L’amazzone berlusconiana ha ricordato quanto sia importante il rilancio della Regione, che deve essere riempita di competenze per così risolvere i problemi per esempio della sanità e non solo.

Ha poi sottolineato gli errori commessi durante i propri mandati da Dellai e da Bressa che «hanno diviso la regione facendo diventare il Trentino succube dell’Alto Adige ed in particolar modo della Südtiroler Volkspartei (SVP), per questo Bolzano si sta mangiando poco per volta la provincia di Trento, e su questo tutta la coalizione di centrodestra su questo si è trovata d’accordo»

«È necessario cambiare – ha continuato Biancofiore – per eliminare la grande corruzione che attanaglia il Trentino figlia della cancerizzazione del mondo politico che ha governato troppi anni»

Su Fugatti candidato presidente: «In uno scacchiere dove quando la lega aveva il 4% Forza Italia è stata disponibile regalando la Lombardia e il Veneto al carroccio è evidente che ora si sente in diritto di chiedere il governo del Trentino»

Sulla questione la Biancofiore ha comunque fatto intendere, nonostante la proposta di un candidato presidente di Forza Italia, che comunque si allineerebbe alla scelta di Matteo Salvini, «visto la grande stima che ci lega a Maurizio Fugatti – ha concluso – anche se sappiamo tutti che la scelta finale sarà fatta a Roma da Berlusconi, Salvini e dalla Meloni»

Verso la fine del suo intervento ha invitato tutti i dirigenti e militanti di Forza Italia a tenersi pronti, perché: «ad ottobre si andrà al voto oltre che per le amministrative anche per le nazionali».

Maurizio Perego nel suo intervento ha approfondito invece la questione «Autonomia» spiegando che Forza Italia è sempre stata autonomista fin dalla sua nascita, ma che questo valore per il Trentino deve essere gestito con maggiore propulsività e slancio innovativo.

«Faccio politica da 20 anni – ha poi concluso Perego levandosi un piccolo sassolino dalle scarpe – e vi assicuro che farla costa una fatica immensa e che per risolvere i problemi delle persone bisogna studiare, informarsi ed avere la grande capacità di vedere con lungimiranza e prospettività».

Forse quest’ultima fase era virtualmente diretta a Giorgio Manuali che ha combattuto fino all’ultimo contro la sua investitura a coordinatore regionale. Ma nella conferenza non c’è stata polemica e il nome di Manuali non è stato mai pronunciato da nessuno.

La sensazione che invece si è sentita palpabile in sala è stata di grande entusiasmo e motivazione per un obiettivo che pare molto vicino, ma anche di grande consapevolezza che quella contro il centrosinistra sarà una dura battaglia.

Qualcuno ha sussurrato, «la madre di tutte le battaglie per liberare il Trentino».