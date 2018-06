Dal Massimo Goloso, apre la prima Risto – Macelleria del Trentino

Domenica 24 giugno la Famiglia Corrà, macellai da sempre, inaugura ufficialmente la nuova esperienza territoriale: shopping e ristorazione per mettere in risalto la qualità delle carni e dei salumi trentini, la filiera di allevamento locale e il turismo, in un ambiente giovane, nuovo, trendy

A Pellizzano in Val di Sole, Dal Massimo Goloso apre ufficialmente questo nuovo locale.

Dalle 11.00 alle 18.00 si terrà l’Open Sunday, per dar vita alla nuova Risto-Macelleria, un innovativo modo per conoscere e degustare le migliori carni trentine e nazionali che abbina l’esperienza dello shopping, con la ristorazione.

Focalizzata sulle carni di manzo, maiale e carni bianche, tutte di altissimo livello, in questo nuovo spazio di oltre 200 mtq, 30 posti a sedere, oltre 6 metri di banco macelleria, salumi e 3 di gastronomia.

Qui viene messa a frutto tutta l’esperienza centenaria della famiglia Corrà di Coredo – Val di Non: Massimo e la moglie Orietta, solandra DOC, e il figlio Davide, stirpe di macellai da sempre.

Tutto questo è stato possibile anche grazie ai collaboratori la cui professionalità è stata ed è fondamentale, senza di loro l’azienda non avrebbe potuto raggiungere questi risultati.

La Risto-Macelleria presenterà le carni selezionate con cura fra le migliori produzioni locali, nazionali e europee, trasformate direttamente e lavorate nel nuovo laboratorio di Coredo, frollate con attenzione, valorizzando le antiche ricette di famiglia.

Nella nuova Risto-Macelleria queste carni fresche verranno cotte nel modo corretto, con i giusti tempi e senza alcuna storpiatura, proprio per esaltarne sapore, profumi e digeribilità.

“Abbiamo voluto dare una svolta all’attività di macelleria che ci vede protagonisti da molte generazioni – commenta Davide Corrà, giovanissimo Amministratore Delegato della start-up Massimo Goloso Meat & Food srl – il modo migliore per fare apprezzare le nostre carni selezionate con grande cura, proponendole nelle giuste porzionature, con frollature e marinature sapienti, frutto di una esperienza secolare, cotte seguendo i più accurati principi per godere completamente di tutte le sue qualità!”

Un locale giovane, smart, messo a punto seguendo i trend e gli studi più innovativi del settore.

Un servizio veloce a mezzogiorno, per gustare i piatti messi a punto dallo chef-macellaio, comodamente seduti o semplicemente approfittare del servizio take-away.

Una cucina fatta al momento e curata negli abbinamenti per la sera, momento importante di relax e di intrattenimento, all’insegna della migliore esperienza enogastronomica: vini, Trentodoc, birre artigianali, formaggi e verdure prodotte in loco.

“Le carni sono in prevalenza trentine e italiane, perché ci teniamo a valorizzare il nostro territorio e la professionalità del macellaio – interviene Massimo Corrà Presidente dei Macellai Trentini di Confcommercio – e l’opera dei nostri allevatori, che seguono disciplinari corretti e garantiscono una qualità eccellente sia delle crude che delle lavorate. Una grande opportunità per rilanciare un settore, quello della carne, che negli ultimi tempi ha subito cambiamenti enormi, penalizzando tutti gli attori della filiera di cui noi macellai siamo l’ultimo anello.”

Massimo Corrà è stato anche fautore della nascita del logo Macelleria di Montagna come Associazione Macellai di Confcommercio Trentino, una scelta che va verso la salvaguardia del patrimonio culturale legato alla lavorazione delle carni, ma anche e soprattutto, con questo primo locale, vuole dare valore aggiunto al cliente, un contatto diretto per il rilancio seguendo le più moderne esigenze.

Una location straordinaria, sulla via Nazionale a Pellizzano in Val di Sole, strada che porta fino al Tonale e a Pejo.

Una vecchia officina dismessa, al nr 77, oltre 200 mtq, tetto a volta in legno, ampia e ben disposta, con un vago sentore vintage e dotata di grande parcheggio.

Alle 11,30 di domenica 24 giugno, si terrà l’inaugurazione ufficiale alla quale interverranno diverse autorità locali fra cui: Michele Dallapiccola Assessore all’ Agricoltura e Turismo della Provincia Autonoma di Trento che, nel suo ruolo più ampio è chiamato a supportare il progetto nato dalla volontà di imprenditori del luogo, aperti alla globalizzazione, ma ben saldi sui valori essenziali del territorio montano.

È innegabile, nella scelta di aprire in Val di Sole, il collegamento anche con il turismo che vede impegnati tutti i diversi soggetti per la costruzione di questa innovativa offerta.

Alla inaugurazione parteciperà anche Luciano Rizzi, Presidente dell’Azienda per il Turismo della Val di Sole, a sancire le nuove e grandi sinergie territoriali che devono sempre più interagire in un processo di integrazione fra settori ad alto valore per l’ospite.

In questo modo il ruolo delle valli si amplifica e assume un peso davvero significativo e determinante, aprendo nuovi orizzonti di possibilità anche economiche. A garanzia di questa filosofia aziendale è la presenza di Guido Redolfi, Presidente Comunità della Valle di Sole, a sottolineare questo patto fra soggetti economici locali con uno sguardo al futuro.

E i giovani? Patrizia Cristofori Presidente della A.S.D. Ginnastica Acrobatica Valli del Noce si fa portavoce degli oltre 400 giovani iscritti e delle loro famiglie.

Le giovani generazioni devono curare l’alimentazione per garantire ottime prestazioni sportive e vivere in salute, e, in questo nuovo locale molto easy, possono abbinare un modo di stare assieme adeguato alle nuove esigenze di condivisione, scambio e tecnologie, pur garantendo, anche con panini e hamburger, una qualità superiore e un impatto relativamente contenuto anche dal punto di vista ambientale, cioè non così devastante rispetto ad altre famose realtà molto diffuse nel mondo.

DAL MASSIMO GOLOSO, STORIA E FILOSOFIA – La Macelleria Dal Massimo Goloso è gestita oggi dalla quinta generazione: Davide Corrà è diventato il giovanissimo Amministratore Delegato della nuova società Massimo Goloso Meat & Food srl a cui fa capo la nuova Risto-Macelleria. L’attività storica, la Macelleria di Coredo – Val di Non – Trentino, viene gestita da Massimo Corrà e dalla sempre infaticabile e presente moglie Orietta. La macelleria era presente in loco già a partire dalla seconda metà del 1800. In particolare il bisnonno creò l’Osteria con annessa Salumeria, oltre alla sua attività di norcino a domicilio, presso le famiglie che allevavano il maiale in proprio.

La filosofia della Macelleria Corrà è da sempre incentrata sulla rigorosa selezione delle carni di primissima qualità provenienti da allevamenti trentini certificati.

Nel 1950 viene assegnata la Medaglia d’Oro, proprio per la produzione dei salumi, diventata tradizione: molti sono i riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti ad es. per la Mortandela, salume tipico della Val di Non, che ha vinto il primo premio come miglior Salume affumicato d’Italia.

Per i Corrà questa apertura, ci si augura, sia solo il primo di una lunga e felice catena di risto-macellerie che, partendo dal Trentino, si sviluppino in tutta Italia e anche all’estero dove i salumi del Massimo Goloso sono già conosciuti: The Ham & Cheese a Londra, alcuni ristorantini vicino a Place Vendome a Parigi, altri ristoranti sull’Isola di Rodi in Grecia, i Fratelli Burgio in Sicilia e, certamente fondamentale, la presenza a Eataly, già dagli esordi della grande catena del Made in Italy. Per l’e-commerce Dal Massimo Goloso si avvale dei Trentiner.

Per informazioni e comunicazioni – Massimo e Davide Corrà – 0463 750853 – info@massimogoloso.it