Nuova vita alla cabina dei vigili di via Manzoni

Sabato 19 maggio a partire dalle 15 un gruppo di cittadini si occuperà delle sistemazione e la cura della cabina dei vigili situata in via Manzoni nel quartiere di San Martino, che attualmente versa in una situazione di abbandono e degrado.

L’attività è prevista nell’ambito di un patto di collaborazione denominato Umore urbano, siglato tra un gruppo informale di cittadini e il Comune di Trento: l’idea è quella ridare nuova vita alla ex cabina dei vigili mediante un’istallazione artistica che ne migliorerà l’aspetto estetico e le conferirà nuova utilità.

La cabina sarà infatti rivestita con un “cappotto” mobile di pannelli in compensato, uniti tra loro da cerniere. Tali pannelli saranno dipinti di vernice nera-lavagna e saranno a disposizione dei cittadini per scrivere – con gessetti colorati – alcuni pensieri. I pensieri dei passanti saranno stimolati da una serie di domande o spunti scritti con la vernice bianca su tre lati della cabina. Le domande o gli spunti saranno proposti a scadenza stagionale.

Pubblicità Pubblicità

La cabina così trasformata e riutilizzata contribuirà così a sviluppare un senso di comunità, diventando punto di riferimento per misurare, restituire e condividere gli “umori urbani” dei cittadini che vorranno fermarsi e scrivere idee, pensieri ed emozioni sulla parete nera. La cabina inoltre avrà una bacheca per la raccolta di pieghevoli e volantini in modo tale da veicolare informazioni utili su eventi e manifestazioni in città.

L’intervento è inserito nel ricco programma della manifestazione Un Fiume che non C’e’.