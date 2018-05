La lega contro il fenomeno del commercio abusivo a Trento

A che punto è la lotta contro i commercianti abusivi a Trento? Lo chiede il consigliere comunale del carroccio devid Moranduzzo (foto) attraverso il deposito di un’interrogazione al Sindaco di Trento l’indomani della conclamata presenza di centinaia di venditori abusivi che hanno esposto e poi venduto la loro merce durante l’adunata degli Alpini.

Il fenomeno, segnalato prontamente dal nostro giornale ancora prima dell’inizio dell’adunata ha acquistato poi, durante i giorni «caldi» dell’evento, mastodontiche proporzioni mai viste.

Accanto alle attività commerciali regolari e munite delle necessarie autorizzazioni, presenti nel centro storico di Trento e nelle zone limitrofe, si è assistito ad una vera e propria “esplosione” del fenomeno del commercio abusivo.

Persone di chiara nazionalità straniera, munite di ogni sorta di chincaglieria, hanno imperversato fra la gente nei tre giorni principali dell’Adunata.

Non sono mancati anche dei venditori chiaramente italiani, i quali, muniti di banchetti in metallo su rotelle, hanno commercializzato ogni sorta di maglietta e cappellino, anche a ridosso della Cattedrale del Duomo!

«Nella serata di sabato 12 maggio poi, – dichiara nella premessa del documento Moranduzzo – abbiamo potuto constatare personalmente, come i primi cento metri di via S.Croce si siano letteralmente trasformati in un gran bazar all’aperto!»

Sono anche giunte alcune lamentele di persone che hanno ricevuto delle minacce da questi venditori abusivi, laddove non c’era la volontà di acquistare nulla. Il lavoro della guardia di Finanza, seppur importante, è stato una piccola goccia nel mare.

Secondo Moranduzzo l’Amministrazione Comunale, deve cercare di tutelare al massimo delle proprie capacità le attività commerciali regolari presenti sul territorio, contrastando con ogni mezzo consentito dalla legge il fenomeno del commercio abusivo.

Per questo chiede al Sindaco quali controlli siano stati disposti da parte dell’Amministrazione Comunale, per cercare di contrastare il fenomeno nel corso dei giorni della manifestazione, quali sanzioni siano state comminate durante i giorni della manifestazione, ai venditori abusivi presenti ed eventualmente sprovvisti delle regolari autorizzazioni al commercio e quale sia l’importo complessivo delle sanzioni comminate per commercio abusivo nel corso della manifestazione