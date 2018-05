Giro d’Italia a Trento: 41 operatori della polizia stradale, 27 motociclisti impegnati

Dopo le prime tappe in territorio estero, il 101° Giro d’Italia, nelle giornate del 22 e 23 maggio 2018, transiterà sulle strade del Trentino con due tappe. La 16^ tappa, di martedì 22, cronometro individuale, da Trento a Rovereto e la 17^ tappa, da Riva del Garda ed Iseo (BS). Ad accompagnarlo, come sempre, c’è la Polizia Stradale che scorterà i ciclisti per tutta la manifestazione fino alla tappa finale di Roma, il 27 maggio prossimo, per un totale di circa 3.600 Km.

Gli operatori della Polizia Stradale saranno 41, di cui 27 motociclisti, 12 operatori in auto e 2 operatori a bordo di un’officina meccanica mobile tutti coordinati dal Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Mauro Livolsi che guiderà la scorta a bordo della nuova Alfa Romeo Giulia Veloce, mentre il coordinamento ed il collegamento tra l’organizzazione sportiva e le autorità provinciali di Pubblica Sicurezza sarà gestito dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott.ssa Maria Dolores Rucci – Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Val d’Aosta.

Oltre ai motociclisti impiegati per la scorta, la Polizia Stradale sarà presente, per tutta la durata del Giro d’Italia, con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un’aula multimediale itinerante cui è legato il progetto “Biciscuola” promosso da RCS – La Gazzetta dello Sport, rivolto ai bambini delle scuole primarie di tutta Italia e coordinato dal V. Questore Agg. della Polizia di Stato dott. Franco Fabbri, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Novara.

Per le tappe Trentine l’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio di martedì 22 maggio a Rovereto, nel piazzale del parcheggio Follone.

La Polizia Stradale del Trentino, oltre ad essere impegnata in entrambe le tappe trentine nei servizi di supporto e viabilità alla corsa, metterà a disposizione personale locale sia per la scorta ai corridori nel corso della tappa a cronometro Trento – Rovereto, che all’interno dell’Open Village di Rovereto per il progetto “Biciscuola”.