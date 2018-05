A Falesia S. Giacomo per arrampicare con la Sat Val Cadino

CAMPODENNO – La Sat Val Cadino ha in programma per sabato prossimo, 26 maggio, una giornata per i bambini e i ragazzi – e perché no, anche per gli adulti – che vogliono avvicinarsi a uno sport emozionante come l’arrampicata.

Il tutto nella massima sicurezza, conoscendone i segreti e le tecniche di base.

Questo percorso di avvicinamento all’arrampicata si svolgerà a Falesia S. Giacomo – Caldes con ritrovo al parcheggio della Chiesa a Campodenno alle 8 per poi partire con mezzi propri.

Una volta raggiunta la falesia di S. Giacomo, sopra a Caldes in Val di Sole, con l’aiuto di una guida alpina e degli esperti della Sat ci sarà la possibilità di provare in tutta sicurezza l’arrampicata sportiva.

Sarà fornita tutta l’attrezzatura necessaria e gli amici della Sat prepareranno panini per il pranzo per tutti i partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni (entro mercoledì 23 maggio): Angelo 334-7530865, Stefano 388-9467776, Ernesto 329-1536668, Mauro 348-9059948 oppure tramite e-mail all’indirizzo info@satvalcadino.it o cell. 380-7478725.