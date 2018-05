Storo: ennesima moschea irregolare in Trentino. Claudio Cia interroga

Al consigliere provinciale Claudio Cia recentemente sono giunte alcune segnalazioni da parte dei cittadini di Storo, il Comune più popoloso delle Valli Giudicarie, dalle quali sembrerebbe che sia stata approntata una moschea nella zona industriale, sulla strada provinciale 69, all’interno dell’edificio denominato “ex Ristorante Dal Giangi” (nome della precedente attività commerciale).

Secondo le stesse indiscrezioni tale edificio sarebbe stato venduto a persone di origine africana (al prezzo di circa 160mila euro) e a seguito di un sopralluogo parrebbe che le segnalazioni (viste anche le foto) dei cittadini siano veritiere: all’interno dell’edificio è infatti visibile un’ampia stanza allestita in maniera riconducibile ad una moschea, con pavimento ricoperto da tappeti rossi e apposita area per lasciare le scarpe, adatta ad ospitare diverse decine di persone.

«La questione di fondo è capire se tale ambiente sia legittimo ai fini di legge, – si legge nella premessa del consigliere Cia – o altrimenti irregolare, perché in tal caso si ritiene opportuno un intervento. Cosa viene fatto in questa struttura? Si vuole capire se è stato fornito un qualche tipo di autorizzazione senza informare i cittadini, oppure se queste attività vengono fatte senza autorizzazione».

Le moschee abusive in Italia non sono una novità: si ricorda da ultimo la moschea abusiva su due piani situata nel quartiere di Torpignattara a Roma, il recente allarme in Provincia di Reggio Emilia per il fiorire di moschee abusive camuffate da “centro culturale”, o i casi di Napoli con le strutture irregolari utilizzate come centro di documenti falsi.

Non sarebbe una novità anche nella Provincia autonoma di Trento, dove già nel 2016 Claudio Cia aveva presentato una interrogazione su una struttura irregolare a Rovereto. Stessa cosa per la «moschea» del Magnete a Trento dove ci sono fotografie che testimoniano l’ammassamento di decine e decine di stranieri mentre pregano.

Che in un piccolo paese come Storo all’amministrazione possa passare inosservata la costruzione di una Moschea è davvero un bel mistero.

«Il problema è che le moschee “abusive”, – aggiunge il segretario di Agire – come già capitato più volte, possono rivelarsi coperture per abusi ben più gravi di un cambio di destinazione d’uso non autorizzato, subendo infiltrazioni estremiste ancor più difficili da controllare».

Cia ora chiede alla giunta provinciale se tale moschea è stata costituita secondo le leggi stabilite dal nostro ordinamento giuridico e se l’Amministrazione comunale di Storo era conoscenza dell’allestimento di tale moschea nel proprio Comune e come intende procedere per risolvere questa situazione.