Sfilata Alpini e Gay Pride: Paolo Zanella ha davvero passato il segno – di Pia Galvani

Caro Direttore,

l’attacco di Paolo Zanella, presidente Arcigay del Trentino e Coordinatore del Dolomiti Pride, agli Alpini, oltre a tradire un singolare nervosismo, ha davvero passato il segno.

Nella sua lettera astiosa e rivendicativa, pubblicata su L’Adige del 15 maggio, conduce infatti la sua crociata contro gli alpini in due modi, uno più assurdo dell’altro.

Pubblicità Pubblicità

Anzitutto tenta di paragonare folklore delle Penne nere con quello delle sfilate gay, chiedendo in modo retorico: perché le sfilate degli Alpini piacciono, le nostre no?

La risposta è evidente: gli alpini non mostrano culi; non vanno in giro nudi; non mettono parrucche colorate; non hanno seni rifatti; non rivendicano il diritto di produrre bambini comperando ovuli da una parte e uteri dall’altra!

Il secondo fronte aperto da Zanella è contro gli alpini, in quanto eterosessuali, e quindi, in generale, contro tutti coloro che non sono gay.

Cioè contro le persone normali, che esercitano una sessualità normale, cioè conforme alla loro natura.

Per Zanella gli alpini sono tutti molestatori, ubriaconi, dediti a “bagnare le donne di birra rendendole oggetto dei loro appetiti“.

Verrebbe da fargli notare che il mondo gay vive di sessualità sfrenata: nei locali gay, come più volte dimostrato, si cambia partner più volte a serata; si beve e spesso ci si droga; ci si rotola in una sessualità sfrenata e disordinata al punto che le malattie sessualmente trasmissibili stanno crescendo esponenzialmente proprio a causa dei gay e dei trans, mica degli alpini!

Come ricordano molti studi l’AIDS continua la sua avanzata, diffondendosi soprattutto a causa della omosessualità dilagante.

Recentemente l’OMS rilevava che tra “gli uomini gay il rischio di contagio è 19 volte superiore rispetto al resto della popolazione“, mentre sono gli stessi gay a ricordare che esiste tra di loro una vera e propria epidemia di Epatite A.

Trovo quindi del tutto fuori luogo e pretestuoso presentare gli Alpini in forma così falsa stereotipata (gli stereotipi, quando conviene, vanno bene…), al solo scopo di rilanciare la presunta omofobia che starebbe dietro al mancato patrocinio del Dolomiti Pride.

Niente di tutto questo: si tratta solo di buon senso. Lo stesso buon senso che manca a chi, pur di portare acqua al proprio mulino, fa paragoni che non stanno né in cielo né in terra.

Pia Galvani