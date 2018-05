Incidente frontale tra auto e camion, due feriti al Santa Chiara

Sarà costruita attorno al tema cardine “vocazione” la ventottesima edizione di “Solstizio d’Estate“, il Festival di teatro, musica e arti performative che animerà la Piana Rotaliana dal 6 al 21 giugno.

Da quest’anno, saranno ben cinque i comuni che ospiteranno gli eventi della rassegna: al comune capofila e più acceso sostenitore, Mezzocorona, e agli storici partner Mezzolombardo e San Michele, si sono aggiunti infatti per l’edizione 2018 Faedo e Roverè della Luna.

Il calendario degli spettacoli è stato illustrato nei giorni scorsi a Trento nell’ambito della piattaforma di comunicazione Cultura Informa dalla direttrice artistica, Alessia Gabrielli, e dal presidente del Gruppo Arte Mezzocorona, Federico Dorigati. E’ intervenuto all’incontro con i giornalisti il sindaco di Mezzocorona, Mattia Hauser.

Pubblicità Pubblicità

Ancora una volta il Festival “Sosltizio d’Estate” porterà nelle corti, nei palazzi, nei castelli e nei teatri della Piana Rotaliana artisti di altissimo livello. Fra le cornici inedite che quest’anno ospiteranno gli spettacoli ci saranno Casa Kreutzenberg a Roverè della Luna, dove partirà la rassegna, e il Castello di Monreale di Faedo, entrambi luoghi dal grande impatto scenico. “Solstizio d’Estate” 2018, con quasi trent’anni di storia alle spalle, propone una stagione ricca di novità, ancora una volta resa possibile dall’impegno dei suoi volontari.

Come da tradizione, il festival sarà itinerante e poliedrico: circo, musica e teatro si alterneranno in sei appuntamenti dedicati a grandi e piccini, in un’edizione quanto mai ispirata dalla performance, sia essa danzata o circense.