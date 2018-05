Giornalisti chiamati al voto: L’appello di Enrico Paissan

Nella scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Vallelaghi hanno arrestato un 26enne del luogo per aver appiccato un incendio a un appartamento nella frazione di Lasino, comune di Madruzzo, gestito da Cinformi di Trento quale casa d’accoglienza per richiedenti asilo. (qui l’articolo)

Il ragazzo tratto in arresto è un italo-senegalese, «per questo è paradossale parlare di xenofobia o razzismo, considerando che questi sentimenti non appartengono affatto alla comunità locale e queste non possano essere le motivazioni che hanno spinto il giovane a tale gesto. Come Sezione Lega Valle dei laghi e cittadini ci teniamo a respingere con forza queste speculazioni, vogliamo invece ringraziare anzitutto le Forze dell’Ordine per il pronto intervento che ha evitato peggiori conseguenze e che l’incendio potesse espandersi» – spiega Alessia Ambrosi la coordinatrice della lega in vallelaghi.

Proseguono intanto le indagini degli inquirenti per accertare le motivazioni che hanno spinto a tale gravissimo atto, «pare ad una prima analisi come affermato dal Comunicato degli stessi Carabinieri che le motivazioni all’origine dell’accaduto siano futili e di natura personale tra i soggetti coinvolti. Auspichiamo le motivazioni non siano di natura criminosa» – dichiara Alessia Ambrosi

Secondo la coordinatrice della lega è fondamentale che in futuro l’Amministrazione di Madruzzo prenda le dovute precauzioni onde evitare si possano verificare ancora fatti di questo genere e di questa pericolosità. «Considerando che il Sindaco risulta il primo responsabile di Pubblica sicurezza, – termina Alessia Ambrosi – come Sezione, riteniamo debba informare la popolazione circa la presenza di case di accoglienza o strutture similari presenti sul territorio, cosa pare in questo caso il sindaco non abbia fatto».