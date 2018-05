Furto e riciclaggio di autovetture: la polizia stradale ferma cittadino moldavo

​​​​”Vi sono oggi due emergenze: siamo il Paese con il più alto tasso di invecchiamento in Europa; il secondo che ne deriva è che la sostenibilità dei servizi e degli interventi rivolti nel nostro sistema di welfare alle persone anziane non si può garantire se non si rilancia il lavoro, in particolare dei giovani. Se in giovani non trovano lavoro, hanno solo occupazioni precarie e continuano ad andarsene, ci mancheranno le risorse necessarie per dare risposte adeguate e innovative ai crescenti bisogni di assistenza, specialmente dei non autosufficienti“.

È il preoccupato allarme lanciato stamane dal presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti nel suo intervento al quarto congresso della Fap-Acli trentine.

Ai 55 delegati espressi dai 2.851 soci della federazione anziani e pensionati aderenti alla storica associazione cattolica dei lavoratori del Trentino, riuniti per rinnovare gli organi sociali, Dorigatti non ha nascosto “il senso di spaesamento in cui ci troviamo dopo le ultime tornate elettorali, dalle quali è emerso che la gente chiede risposte. Ma alla complessità dei problemi attuali non si possono che dare risposte complesse, anche da parte di chi vorrebbe formare in questi giorni il nuovo governo”. “Senza lavoro non c’è welfare”, ha ammonito il presidente, “perché solo producendo ricchezza attraverso il lavoro avremo risorse da distribuire anche per fronteggiare le sempre maggiori esigenze di cura e soprattutto di servizi diffusi in tutto il territorio, che gli anziani e le persone non autosufficienti presentano”.

“Di fronte all’evolvere di questi bisogni sociali gli strumenti che la politica trentina aveva costruito in passato non bastano più – ha proseguito Dorigatti – e occorre quindi costruirne di nuovi. Qualche anno fa – ha ricordato in tal senso il presidente – era emersa a livello provinciale l’idea di un creare un fondo per la non autosufficienza. La proposta di legge era poi stata abbandonata – ha aggiunto – ma il problema rimane. A tutti i livelli della convivenza, infatti, oggi serve coesione e lo sforzo per dar corpo a quei valori di solidarietà che hanno permesso al Trentino di attraversare anche la crisi economica di questi anni. A questi valori di coesione e solidarietà contro la tendenza alla frantumazione sociale – ha concluso il presidente rivolgendo un appello ai delegati – gli anziani attivi come voi possono dare un contributo importante, lanciando un messaggio di saggezza di cui abbiamo un grande bisogno”.

Oltre a Dorigatti hanno rivolto un saluto al congresso della Fap-Acli il vicesindaco di Trento Paolo Biasioli, che ha messo l’accento sulla necessità di costruire relazioni intergenerazionali per non disperdere la memoria di cui gli anziani sono portatori, e l’assessora regionale alla previdenza e consigliera provinciale Violetta Plotegher, che ha sottolineato l’alto valore sociale della copertura contributiva e previdenziale garantita nel nostro territorio ai familiari che assistono in casa le persone non autosufficienti.