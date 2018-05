European Youth Cup a Rovereto. Tre azzurri in finale

La gara di mountain bike prenderà il via alle 10 da piazza Giovanni XXIII, mentre l’arrivo sarà nel cuore di Ala, in piazza San Giovanni; i migliori arriveranno verso le 12. Si è già iscritta la campionessa italiana Maria Cristina Nisi, sarà presente anche l’ex campione del mondo belga Roel Paulissen.

Accanto alla avvincente gara, 43 chilometri tra Ala e la val di Ronchi passando per Passo Buole, domenica Ala vivrà anche una festa del volontariato, con diverse associazioni locali coinvolte.

Oltre agli organizzatori, la Società Ciclistica Ala, all’opera ci saranno i volontari della Mezzi Veloci Ala, Ala per Chernobyl, Stella d’Oro, Soccorso alpino, Croce rossa, scout, Vigili del fuoco, Carabinieri in congedo, gruppo Alpini. Queste realtà cureranno la logistica, faranno assistenza lungo il percorso, o faranno animazione in centro storico.

In particolare Ala per Chernobyl offrirà stromboi e patatine durante il pasta party finale; il ricavato finanzierà le attività di questa associazione, in favore dei bambini che vivono nell’area colpita dal disastro nucleare del 1986.

Anche grazie a queste associazioni, il programma del fine settimana va oltre la gara. Sabato 19 maggio al parco Perlè il Gs dei vigili del fuoco del Trentino cureranno la mini Pbx, a partire dalle 15 e dedicata ai ciclisti in erba; al termine si terrà un Nutella party per tutti.

«Siamo alla quarta edizione di questa gara – ha commentato durante la presentazione il sindaco Claudio Soini – grande è l’impegno della Sc Ala per questa manifestazione, che valorizza il centro storico e fa conoscere al grande pubblico le bellezze del nostro territorio, come la val di Ronchi». Proprio grazie alla Passo Buole Extreme Ala si candida ad essere una delle mete preferite dei “biker” in visita in Vallagarina. «Non è solo un evento sportivo, è anche turismo – ha ricordato il direttore dell’Apt Rovereto e Vallagarina Federico Milan – per noi è un evento di spicco, un prodotto turistico. Anche in virtù di ciò abbiamo mappato questo e altri percorsi in Lessinia. Il percorso della Passo Buole Extreme è stato tabellato ed è percorribile tutto l’anno, neve permettendo».

Il tracciato di quest’anno ha qualche novità: «Grazie alla nuova proprietà di Maso Michei quest’anno potremo passare nel vigneto, un passaggio di grande suggestione – spiega Stefano Mellarini, general manager della Sc Ala – abbiamo lavorato molto negli ultimi mesi ed il percorso è in ottime condizioni. In quattro anni abbiamo operato per far arrivare ai massimi livelli la Passo Buole Exreme, che è stata confermata quest’anno nel circuito Trentino Mountain Bike, e dalla settimana prossima saremo già all’opera per la quinta edizione».

Durante la gara di domenica verranno fatto riprese televisive, anche con l’elicottero, e la cronaca andrà in onda in differita su Rai Sport.