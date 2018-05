Cles, viaggio a Suzdal dal 6 al 13 agosto

CLES – Il viaggio a Suzdal, per chi avrà voglia di lasciarsi affascinare da un luogo ricco di storia e di cultura, si farà nella settimana tra il 6 e il 13 agosto.

Un’occasione da non perdere per visitare un paese magnifico e così lontano. Oltre a godere per una settimana dell’ospitalità del Comune gemellato, si potrà poi proseguire il soggiorno e concludere autonomamente il proprio viaggio facendo tappa a Mosca e a San Pietroburgo.

Non c’è limite di età, purché maggiorenni e con passaporto valido. Ci sono ancora alcuni posti disponibili e chi fosse interessato e avesse bisogno di qualsiasi informazione può chiamare i numeri 0463-662091, 392-5317117 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo cultura@comune.cles.tn.it.

Suzdal è una città di poco meno di 10 mila abitanti della Russia europea centrale (Oblast’ di Vladimir), ha un aspetto rurale con ruscelli e prati ed è situata sul fiume Kamenka 26 km a sudest di Vladimir.

Si tratta di un importante centro turistico dal fascino pittoresco, con molti esempi di antica architettura russa, i suoi cinque monasteri rimasti e un gran numero di chiese al suo interno.

Il gemellaggio con Cles viene firmato il 7 ottobre 1991 da Boris Loukachov, rappresentante della città di Suzdal, e da Giacomo Dusini, allora sindaco di Cles.

I rapporti tra le due cittadine hanno però radici ben più profonde, che fanno riferimento alla Seconda Guerra Mondiale e alla vita personale del compianto Giacomo Dusini.

Dopo un’interruzione di qualche anno i rapporti tra le due cittadine sono ripresi negli ultimi tempi grazie a una visita di alcuni cittadini russi a Cles e a una lettera formale di invito da parte del sindaco Igor Kechter al sindaco clesiano Ruggero Mucchi nel luglio 2015.

Ha così avuto luogo una visita ufficiale in territorio russo da parte dello stesso Mucchi e degli assessori Fondriest e Girardi, con una toccante cerimonia in onore ai caduti e la deposizione di una corona di fiori al cippo loro dedicato.

È stato inoltre consegnato e letto un messaggio di saluto a tutta la cittadinanza da parte della signora Emilia Dusini, sorella di Giacomo, che ha visitato più volte quella terra insieme al fratello.