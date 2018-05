Bilancio Itea: nel 2017 utili per 1,3 milioni e 18 sfratti

Abbiamo già scritto del vicinissimo appuntamento elettorale che vedrà la chiamata al voto di professionisti e pubblicisti per il rinnovo del consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, indicando date e modalità operative ufficialmente e tempestivamente diramate dal presidente dell’ OdG.

Votare è un dovere prima che un diritto, per questo confidiamo nella più che decorosa partecipazione.

Con l’occasione, pubblichiamo l’appello del candidato pubblicista indipendente Enrico Paissan.

Il nostro giornale è a disposizione per dar “voce” ad altri candidati.

Enrico Paissan – candidato pubblicista indipendente

Colleghe/i pubblicisti, vi chiedo un voto per una vera riforma dell’Ordine, la tutela della dignità e del lavoro giornalistico, la qualità dell’informazione.

Il mondo dell’informazione e con esso la professione di giornalista attraversa da anni una situazione di grande difficoltà e di precarietà. La grave crisi occupazionale e produttiva che ha colpito il settore dell’editoria e gli effetti dell’incessante evoluzione tecnologica richiedono un Ordine più forte e più adeguato a fronteggiare questa drammatica crisi dell’informazione che ha colpito anche un territorio, come il nostro, che ritenevamo al riparo da questi rischi.

E’ assolutamente urgente che tutto il mondo del giornalismo esprime la volontà di includere, coinvolgere , valorizzare le nuove figure professionali che emergono dal tumultuoso processo di innovazione che giorno dopo giorno muta panorama e contenuti dell’informazione e della comunicazione.

Ecco perché è necessario mettere rapidamente mano ad una radicale riforma delle legge sull’Ordine vecchia di ben 55 anni e del tutto inadeguata a governare con efficacia, tempestività e giustizia le norme sull’accesso.

Così come appare prioritario affrontare, anche come Ordine, la scandalosa situazione di decine e decine di giovani colleghe e colleghi che vivono condizioni di lavoro e di retribuzione avvilenti e non più tollerabili.

Abbiamo bisogno di un Ordine meno burocratico, che troppo spesso sembra invece limitarsi solo a gestire una vecchia legge.

Sono queste, tra le molte altre, le ragioni di fondo che mi inducono a partecipare alle elezioni del Consiglio dell’Ordine regionale del prossimo 31 maggio con la mia

CANDIDATURA QUALE INDIPENDENTE – nella categoria dei pubblicisti.

Mi preme sottolineare che non c’è in questa scelta alcun atteggiamento di contrapposizione, ma solo la volontà di mettere a disposizione l’esperienza e le conoscenze maturate nell’impegno in Consiglio nazionale anche quale vicepresidente dello stesso per due legislature.

Grazie a tutti per l’eventuale appoggio.

Enrico Paissan

Si vota giovedì 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 a Trento presso la sede in via Grazioli 3 e a Bolzano presso la sede di via dei Vanga 22. In caso di ballottaggio si torna a votare giovedì 7 giugno con le stesse modalità di orario e di luoghi.

