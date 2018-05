Baviera la terra di Re Ludwig.

Domenica 6 maggio presso il teatro di Casa Santa Maria a Vigolo Vattaro è andata in scena la 26 esima replica dello spettacolo “Magiche emozioni” ideato, scritto e realizzato da Alberto Losa.

Classe 1950, Losa è un “veterano” del teatro amatoriale avendo iniziato a calcare le scene dei piccoli teatri di paese fin dal 1970, entrando a far parte dapprima della filodrammatica di Calceranica, per poi fondare una sua compagnia teatrale a Trento e tornare a far parte della filodrammatica di Civezzano negli ultimi 15 anni.

Da qualche tempo Losa sente il richiamo forte dell’esperienza da monologhista ed è per questo che sta portando in giro lo spettacolo “Magiche emozioni” , uno splendido e “gentile” pout puorri di momenti poetici, musicali e teatrali che sono stati molto graditi soprattutto nelle strutture di accoglienza per anziani, nelle comunità per persone in difficoltà della Valsugana, del Tesino e della Vigolana e anche in molti piccoli teatri della Val di Cembra e dintorni.

Pubblicità Pubblicità

In questa esperienza l’attore tenta di trasmettere allo spettatore magiche e semplici emozioni: ricordi del passato e immagini della natura sapientemente mescolati attraverso semplici supporti tecnologici che permettono così al pubblico di immergersi nella poesia e nella musica a 360 gradi.

L’ispirazione alla creazione dello spettacolo nasce soprattutto nei momenti in cui Losa si immerge in quella che è al sua prima passione: la terra che egli coltiva a mani nude e quotidianamente come lavoro scelto dopo percorsi professionali molto diversi.

Lo spettacolo si conclude per questo con un quadro poetico pieno di speranza e che inneggia ed invita a non perdere mai i propri sogni.

Saranno ancora una volta i sogni quelli raccontati nel prossimo spettacolo del Losa, pronto per l’autunno.

Il mazzo di fiori confezionato appositamente e consegnato di persona ad ogni signora del pubblico rivela l’anima sensibile “del contadino gentiluomo”.