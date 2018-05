Aquila Basket: Sutton stringerà i denti per gara 4. Avellino: Sacripanti lamenta l’aggressività di Trento

Ultimo impegno stagionale per il Rugby Trento che, passata la “sbornia” degli alpini si trasferisce in terra padovana per concludere il campionato e giocare la ventesima partita di una lunga stagione cominciata lo scorso ottobre. Sabato (inizio ore 18) i gialloblu affronteranno il Piazzola in una partita che non ha particolari significati se non quello della festa finale al terzo tempo assieme agli avversari. Il XV di Rizzoli è in quarta posizione e nel migliore dei casi, ovvero vittoria con bonus offensivo non riuscirà a sorpassare l’Alpago che in virtù del pareggio 26-26 contro il Montebelluna è distante sei punti. (altro…)

