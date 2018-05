Aquila Basket, Franke l’olandese volante: “Partita unica, ora andiamo in semifinale”

A volte succedono cose incredibili, magari anche per un coach come Maurizio Buscaglia che sa sempre indovinare la mossa giusta ma è difficile pensare che perfino lui potesse sapere che Yannick Franke avrebbe risolto una durissima gara 3 di playoff contro Avellino.

Franke, olandese arrivato in estate all’Aquila Basket, è stato per gran parte della stagione in panchina collezionando pochi minuti e molti n.e. (non entrato).

In qualche occasione ha fatto anche bene, quando ha avuto spazio, ma è sempre stato chiuso da quattro guardie: Shields, Flaccadori, Forray e Gutierrez.

Contro Avellino, in questi quarti di finale, ha impattato abbastanza bene: 5 punti in gara 1, 8 in gara 2 e l’esplosione coi 17 di ieri sera. La media di 10 punti esatti a partita.

E sono stati proprio 10 punti di fila, nel quarto periodo, con la squadra bianconera sotto per 30 minuti, a ribaltare l’inerzia della partita che poi la Dolomiti Energia ha conquistato grazie anche ai 20 punti di Hogue, pure lui autore di un exploit in una stagione difficile.

Tiri dalla parabola altissima, bombe da 3 punti, contropiedi con canestro e fallo subìto. Yannick Franke ha dato grosse emozioni alla Blm Arena, gremita da 3000 tifosi.

“Non è stata solo una partita unica per me ma anche per la squadra – ci ha detto a bordo campo -. E’ stata una sfida dura, ma siamo riusciti a vincere. Sono orgoglioso dei miei compagni e di me stesso”.

Domani sera a Trento ci sarà gara 4, l’occasione per l’Aquila Basket di chiudere la serie, in vantaggio 2-1, e volare alle semifinali. Sarà dura tenere Franke fuori.

“Ogni volta che ho l’occasione di andare in campo provo a dimostrare il mio valore – dice l’olandese -. Ora cerchiamo di continuare a fare bene e andare in semifinale. La decisione è del coach, spero che sia contento del mio lavoro. Ora cerchiamo di vincere gara 4″.