Alpini: “Solidarietà a donne molestate durante l’Adunata”

Alle ore 12.00 circa del 17 maggio 2018, il Dirigente del Centro Operativo Autostradale di Trento, Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Raffaele Federici, unitamente all’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Sandro Gabrielli, in servizio di vigilanza autostradale nei pressi della stazione autostradale di Verona Nord, ricevevano via radio, dal Centro Operativo Autostradale di Trento, la nota di ricerca di un’autovettura Toyota Rav 4 Hybrid di colore blu scuro con targa straniera, oggetto di furto in mattinata a Bologna, segnalata in transito in A22 Autostrada del Brennero, a nord di Verona.

Subito gli operatori della polizia si ponevano immediatamente alla ricerca del veicolo segnalato che viaggiava a velocità elevata, riuscendo ad individuarlo, dopo aver percorso 45 chilometri, all’altezza dell’area di servizio Adige Est.

I poliziotti procedevano, in sicurezza, presso la stazione Autostradale di Ala Avio, al controllo del conducente di nazionalità moldava, dei documenti di circolazione dell’autovettura Toyota Rav 4 e del telaio che risultavano essere stati contraffatti immediatamente dopo il furto.

Visti i chiari ed inequivocabili elementi la polizia procedeva nei confronti del cittadino moldavo al fermo di indiziato di delitto per il reato di ricettazione. La macchina inoltre è stata riconsegnata al legittimo proprietario.