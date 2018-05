Trento: vendeva borse di Chanel e cd tarocchi, Finanza denuncia senegalese

Conferenza stampa di Delsa oggi a Trento dove il segretario Mauro Pericolo ha parlato di alcuni argomenti all’ordine del giorno attaccando pesantemente la giunta Rossi e la funzionaria del dipartimento della conoscenza Ferrario verso la quale ha confermato che sarà inoltrato un’esposto alla procura di Trento.

«È capo dipartimento e anche componente della commissione dell’Apran, un conflitto di interesse straordinario» – dichiara ironicamente Pericolo

Il 26 Maggio alle ore 10,30 in piazza Dante, sotto il palazzo della regione, è prevista anche una grande manifestazione contro la politica scolastica del Governo Rossi dove «saranno denunciati – spiega lo stesso Mauro Pericolo – 5 anni di mal gestione dell’istruzione, abusi, bugie e mistificazioni che hanno portato ad un bilancio fallimentare e disastroso».

Pubblicità Pubblicità

«Saremo in molti – aggiunge Pericolo – tutto il personale scolastico è ormai esasperato da questa politica di abuso di potere e sfruttamento del precariato».

Durante l’incontro il segretario di Delsa ha chiesto l’immediata stabilizzazione per il personale con i requisiti dei 3 anni. «Sono migliaia i docenti e gli ATA nella scuola trentina sfruttati dai contratti a termine; l’amministrazione continua a nascondere i numeri. Basta menzogne e mistificazioni statistiche e di sistema».

Sul nuovo contratto della scuola, definito «un ricatto low cost» Pericolo ha detto che si tratta di un’occasione persa per ottenere giustizia sui temi caldi della scuola.

L’accordo secondo Mauro Pericolo è addirittura peggiorativo persino rispetto all’accordo del 24 luglio 2014. «L’amministrazione in accordo con le altre sigle sindacali (i soliti noti) ha introdotto norme che nel concreto realizzeranno la chiamata diretta: i precari saranno sottoposti a una preventiva valutazione di una figura scelta ovviamente dal dirigente per valutare»

«Sul valore abilitante dei titoli il governo continua ad ignorare centinaia di docenti abilitati ed in servizio da anni nel sistema scolastico trentino accodandosi alle politiche nazionali, mentre a Bolzano tutti in ruolo» – aggiunge il segretario Delsa.

L’attacco più duro è stato sull’Iprase definito «strumento di potere e propaganda di questa amministrazione».

Pericolo ha chiesto dove finiscono i soldi per la scuola. La «Buona scuola» di Renzi aveva stanziato 500,00 euro per ogni docente, erogazione decisa per la formazione del settore degli insegnanti.

In Trentino, caso unico in Italia, i soldi invece che finire nelle mani dei singoli docenti vanno tutti ad Iprase, senza sapere che fine fanno. «Il sistema Iprase è a chiamata diretta dei dirigenti, – sottolinea Pericolo – e questo è un passaggio emblematico di come viene gestita la scuola da questa maggioranza di governo Trentina» .

Su questo è stata annunciata un’interrogazione del consigliere Claudio Cia, (che era presente alla conferenza) che vuole fare chiarezza sulle nomine e sulla gestione dei fondi

È stato approfondito anche il punto sul rapporto fra dirigenti e docenti. «Basta con lo strapotere ai dirigenti – sottolinea Mauro Pericolo – troppi i casi di abuso di potere e di mobbing nelle scuole. Stiamo assistendo ad una incredibile escalation di procedimenti disciplinari pretestuosi. Una aggressione verso il personale scolastico ed in particolare verso la classe docenti senta precedenti. Continuiamo a ricevere segnalazioni di situazioni di mobbing gravissime e con retroscena allarmanti. Si è alterato a dismisura l’equilibrio tra dirigenti e personale. Ciò è il frutto di una politica scolastica demagogica e irresponsabile che mira a cavalcare il conflitto tra genitori e classe docente per trarne consenso».

Qui Mauro Pericolo ha citato un caso successo in una scuola di Rovereto dove una docente è stata messa sotto procedimento disciplinare dalla dirigente Chemotti per essere andata dal medico. «La docente ha telefonato il pomeriggio dicendo di stare male e che l’indomani mattina sarebbe andata dal medico per il certificato, al suo ritorno è stata messa sotto procedimento disciplinare, quindi la docente doveva prevedere 3 giorni prima di stare male, insomma una follia» – spiega Pericolo

Altra cosa grave è il boicottaggio dell’attività Sindacale di Delsa: «denunciamo per condotta antisindacale il Dipartimento della Conoscenza e l’Apran – dichiara sempre Mauro Pericolo – il dipartimento con il tacito (e nemmeno tanto) consenso dell’APRAN sta cercando di limitare la crescita della ns organizzazione con una serie di atti e comportamenti che nel loro insieme determinano indiscutibilmente una condotta antisindacale verso l’unica organizzazione che combatte con ogni mezzo l’abuso di potere di questa amministrazione. Non ultimo la illegittima esclusione dal tavolo delle trattative dove evidentemente non potevamo essere bene accetti. Siamo l’unica organizzazione sindacale che pur essendo rappresentativa non riceve dal dipartimento e dall’APRAN alcuna comunicazione in ordine all’attività posta in essere. Comunicheremo alla stampa nelle prossime settimane 4 anni di reiterati abusi e boicottaggio nei ns confronti a vantaggio di altre organizzazioni sindacali invece allineate al sistema».

A precisa domanda Mauro Pericolo ha risposto che per iniziare a cambiare la scuola in meglio sono necessari alcuni passaggi fondamentali.

«Per primo è necessario cambiare la nomina dei dirigenti, che non possono essere nominati dalla politica, ma devono provenire al sistema scolastico per non essere condizionati, quindi l’auspicio è che si ritorni alle sovraintendenze scolastiche con dirigenti del comparto. La signora Ferrario è il caso emblematico ed esempio del perché questa situazione debba essere cambiata» – ha spiegato Pericolo ricordando il triste capitolo del commissariamento della scuola.

In secondo luogo l’eliminazione del piano Trilingue, «che è solo uno spreco di risorse pubbliche mastodontico e un pessimo investimento che a fronte di un’ingente impiego di soldi pubblici alla fine ha ridotto le competenze degli studenti. L’investimento è stato fatto per un’interesse specifico, cioè per essere deviato poi sul CLIL e sul quello che è un buco nero, cioè l’Iprase».