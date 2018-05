Tim, 220 lavoratori trentini fra i 30mila in cassa integrazione

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia ha chiesto al sindaco di Trento di intitolare una strada a Gino Bartali nel giorno del 70° anniversario della fondazione dello Stato di Israele, “credendo nei principi su cui si erge la nostra civiltà occidentale fondata sulle radici giudaico-cristiane e commossi dalle eroiche gesta di Gino Bartali, che durante la Seconda Guerra Mondiale ha usato la sua popolarità e le proprie doti ciclistiche per aiutare gli Ebrei a fuggire dalle persecuzioni tedesche” .

Già nel 2005 è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, della medaglia d’oro al merito civile per aver salvato “circa 800 cittadini ebrei”, poiché Bartali, fra il settembre 1943 e il giugno 1944, si adoperò in favore dei rifugiati ebrei, compiendo numerosi viaggi in bicicletta dalla stazione di Terontola – Cortona fino ad Assisi, trasportando documenti e foto tessere nascosti nei tubi del telaio della bicicletta, affinché una stamperia segreta potesse falsificare i documenti necessari alla fuga dei rifugiati.

Ill 2 ottobre 2011, Gino Bartali è stato inserito tra i “Giusti dell’Olocausto” nel Giardino dei Giusti del Mondo di Padova, sempre per l’aiuto offerto agli ebrei durante la seconda guerra mondiale.

Il grande campione di ciclismo il 23 settembre 2013 è stato dichiarato “Giusto tra le Nazioni” da Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell’Olocausto fondato nel 1953, riconoscimento per i non ebrei che hanno rischiato la vita per salvare quella anche di un solo ebreo durante le persecuzioni naziste.

Questo il commento di Alessandro Bertoldi, presidente Associazione Italia-Israele: “In questi giorni in cui ricorre il 70° Anniversario della fondazione dello Stato d’Israele, non possiamo che accogliere con entusiasmo e gratitudine l’iniziativa del Consigliere Cristian Zanetti, di titolare un luogo della città di Trento al grande Gino Bartali, cittadino emerito d’Israele, giusto tra le nazioni e personalità di grande valore sportivo, morale e civile che durante la seconda guerra mondiale con il suo valoroso esempio consentì a centinaia di ebrei di salvarsi dalla ferocia nazista”.

“In in giornate così importanti – prosegue -, in cui tra l’altro gli Stati Uniti stabiliscono la propria ambasciata presso l’indissolubile capitale dello Stato ebraico, Gerusalemme, non vi è miglior modo per celebrare la nascita dello Stato d’Israele e ricordare con l’esempio di una personalità così valorosa quanto si debba sempre tenere presente la minaccia dell’antisemitismo e contrastare l’odio contro gli ebrei ed Israele, anche alla luce della minaccia nucleare. Auspichiamo con tutto il cuore questa mozione possa essere approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, che questo voglia dare un segnale importante di vicinanza al popolo ebraico.”