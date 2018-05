Rapina a mano armata durante l’Adunata di Trento. Caccia al ladro di auto

Un automobilista, forse straniero, è stato derubato sotto la minaccia di una pistola mentre era in corso l’Adunata degli Alpini a Trento ed era presente il presidente Mattarella in città.

Il furto è avvenuto a Spini di Gardolo, zona industriale a nord della città, dove un uomo è stato aggredito e poi legato da una persona non identificata che gli ha sottratto la macchina, una berlina tedesca con targa straniera.

Solo dopo un po’ di tempo il derubato è riuscito a liberarsi dai legami e ad avvisare le forze dell’ordine che hanno risposto dalla sala operativa interforze allestita presso la Questura di Trento.

Sul posto sono arrivate delle pattuglie che hanno raccolto la testimonianza e cercato elementi utili per l’indagine. Per il momento però della macchina rubata non c’è traccia e sembra che non sia stata ripresa nemmeno dalle telecamere.

La situazione ha creato ulteriore allerta tra le forze dell’ordine che erano impegnate a sorvegliare il centro storico invaso dalla sfilata e centinaia di migliaia di turisti.