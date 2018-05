Pugni ai controllori del bus, nigeriano condannato a 6 mesi con la condizionale

Il provvedimento del governo Gentiloni che introduce nuove norme in materia di possesso delle armi, ha scatenato, com’era prevedibile, l’ira dei cacciatori che si vedono ulteriormente penalizzati e discriminati dalla nuova normativa.

La parte contestata del decreto riguarda la tracciabilità di pistole, fucili e munizioni, l’obbligo di attestare di aver avvisato i familiari del possesso di armi in casa e il fatto che la durata del porto d’armi passa da 6 a 5 anni.

Sulla questione è intervenuto Roberto Paccher Presidente dei capannisti Trentini, l’associazione dei cacciatori che esercitano la caccia da capanno, che nel solo Trentino vanta oltre 1.500 associati.

Pubblicità Pubblicità

«Questo decreto – afferma Paccher – penalizza ancora una volta i cacciatori ed è discriminatorio nei loro confronti. Non possiamo accettare che in nome di una presunta maggiore sicurezza, vengano continuamente approvate delle disposizioni che vanno contro i cacciatori».

«Non è con provvedimenti simili che si combatte il terrorismo o la delinquenza – prosegue Paccher – qui siamo di fronte ad un accanimento nei confronti della gente perbene che possiede un’arma ed una regolare licenza di porto d’armi, che ancora una volta viene penalizzata da provvedimenti che non stanno né in cielo né in terra. Già nel recente passato, i cacciatori si erano visti complicare le pratiche per il rinnovo con l’obbligo di effettuate la visita esclusivamente presso le Aziende Sanitarie e non più presso le autoscuole e le agenzie che si avallano di medici militari. Ora, viene pure ridotta la durata e vengono introdotte altre norme come l’obbligo di informare i famigliari nonché la tracciabilità anche delle munizioni. Con questo provvedimento non si contrasta il delinquente o il terrorista, ma si perseguita il cacciatore e il cittadino onesto che detiene delle armi».

Secondo Paccher i cacciatori sono già stati penalizzati abbastanza, «basti pensare alle revoche dei porto d’armi fatte negli ultimi anni per reati accaduti anche più di 30 anni fa, a causa di una recente circolare del ministero dell’interno che riprendeva una legge del 1931» – conclude il presidente dei capannisti trentini

Nella giornata di ieri i parlamentari trentini della Lega Maurizio Fugatti, Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Stefania Segnana e Giulia Zanotelli sono subito intervenuti a sostegno dei cacciatori con un documento nel quale si preannuncia la volontà di dare vita ad un tavolo con le associazioni venatorie ed il mondo delle imprese legate al settore delle armi, al fine di adottare un piano strategico per la difesa e la tutela del settore che negli ultimi anni ha pagato scelte ideologiche che lo hanno messo in pesante difficoltà. (qui l’articolo)