Novella, via al progetto «H2O – L’acqua in tutte le sue forme»

VAL DI NON – Circa il 70% del corpo umano è composto da acqua. Ogni giorno, in media, un essere umano dovrebbe bere dai nove ai quattordici bicchieri di acqua per permettere all’organismo di svolgere normalmente le sue funzioni.

Questo dato dimostra in maniera inconfutabile quanto l’acqua sia importante per la salute e per la vita umana.

Eppure, non tutte le persone nel mondo hanno accesso all’acqua potabile e le statistiche dicono che quasi un miliardo di persone non riesce a procurarsi acqua da una fonte sicura.

Il Trentino e il futuro Comune di Novella (che nascerà ufficialmente il primo gennaio del 2020 dalla fusione dei Comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez) sono fortunatamente realtà ricche di acqua e questo spesso porta la gente a dare questa risorsa primaria come scontata.

Proprio per questo motivo le amministrazioni comunali del Comune di Novella promuovono il progetto “H2O – l’Acqua in tutte le sue forme” con eventi, dibattiti, laboratori per ragazzi, visite guidate con l’obiettivo di promuovere l’uso responsabile e cosciente dell’acqua.

Ingenti sono infatti gli investimenti messi in campo dalle amministrazioni comunali in tema di tutela della risorsa primaria acqua intesa come acqua potabile, come motore per generare energia rinnovabile, come insostituibile risorsa per l’agricoltura, come elemento ambientale e paesaggistico da tutelare e preservare. Argomenti, questi, che verranno illustrati nel corso dell’iniziativa.

Numerosi i partner del progetto, tra cui l’associazione onlus Melamango (melamango.wordpress.com) che racconterà la propria esperienza in Africa e in particolare il progetto “Un pozzo di vita” per l’orfanotrofio di Shalom Home, che prevede la realizzazione di un pozzo per acqua potabile presso l’orfanotrofio di Mitungu in Kenya.

Il progetto H2O prevede infatti, tra le varie attività, una raccolta fondi proprio per sostenere questa ambiziosa iniziativa che permetterà finalmente anche ai bambini africani di disporre di acqua potabile.

Maggiori informazioni sul progetto tra cui la brochure con date, luoghi, informazioni sono reperibili sulle pagine web dei Comuni oppure sulla pagina Facebook della manifestazione.

Si parte con il primo dei dieci eventi, il 22 maggio alle 20.45 al teatro di Cloz, con la proiezione del film “Il bacio azzurro” diretto da Pino Tordiglione, proiettato per la prima volta in Trentino, con un cast di attori d’eccezione che racconta una storia di solidarietà e di condivisione del bene primario più importante per l’uomo nel territorio dell’Irpinia.