Favole e leggende Trentine in Biblioteca a Cles

Martedì 22 maggio ad ore 20,30 nella Biblioteca di Cles in via Marco da Cles, serata su favole e leggende trentine ambientate in grotte e miniere.

Presenta Riccardo Decarli, raccontando attraverso foto e immagini d’epoca fiabe e leggende del Trentino che non sono solo frutto della fantasia: ci descriverà questo fantastico mondo immaginario ed alcune storie i cui protagonisti sono l’Uomo Selvatico, la Zubiana, il Drago e il Cavaliere, la Caccia Selvaggia, i Nani Minatori, ed anche streghe, fate, e molto altro.

Ci spiegherà gli elementi che compongono i racconti e la strutturazione di questi personaggi.

Riccardo Decarli è uno scrittore e speleologo trentino, oltre che socio ANA e socio SAT, ma soprattutto grandissimo amante della montagna.

Questo incontro è stato organizzato in collaborazione tra il Comune di Cles, la Fondazione Museo Civico di Rovereto e la Fondazione Caritro.