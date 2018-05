«En ziro per la Val de Non» sbarca a Sarnonico e a Segno

SARNONICO-SEGNO – Il ciclo di rappresentazioni “En ziro per la Val de Non” fa tappa in due chiese tra le più belle della Val di Non: la chiesa di Santa Maria a Sarnonico e quella della Natività di Maria a Segno.

Gli appuntamenti sono per domani sera, venerdì 18 maggio alle 20.45, nella chiesa di Santa Maria a Sarnonico e per sabato sera, 19 maggio, alla stessa ora nella chiesa della Natività di Maria a Segno.

“En ziro per la Val de Non. Viaggio tra chiese, santuari, eremi e castelli” è tratto dal componimento in versi “En ziro per la Val de Non” di Marco Benvenuti, con voci recitanti dello stesso autore e di Maria Cristina Menapace.

Pubblicità Pubblicità

Particolarmente ad effetto sarà anche la proiezione di immagini del Sacro in Val di Non con chiese, santuari, eremi, castelli, monumenti, personaggi storici, opere d’arte.

Istantanee mozzafiato che ben si accompagnano ai Canti Sacri che saranno presentati dal Coro Parrocchiale Santa Maria Assunta di Tassullo, diretto dal maestro Mauro Dalpiaz. All’organo Paolo Inama.

Gli eventi sonno organizzati dalla Comunità della Val di Non e dal Coro Tassullo in collaborazione con alcuni Comuni della Val di Non (Bresimo, Cles, Contà, Dambel, Denno, Predaia, Revò, Ruffrè/Mendola, Sarnonico, Ville d’Anaunia) e la collaborazione dell’Associazione Anastasia, dell’Apt Val di Non e del conte Ulrico Spaur.