Basket, pazzesca rimonta Trento: 88-80 su Avellino in gara 3. Eroi inattesi Hogue e Franke

Gara 3 dalla Blm Group Arena. Situazione 1-1. Beto Gomes squalificato, per Avellino c’è Fesenko in campo e Lawal fuori.

PRIMO QUARTO

Filloy colpisce a freddo con la tripla. Forray fornisce un assist spettacolare a Hogue che non trasforma due liberi dopo conseguente fallo. Gran difesa su Fesenko, contropiede, schiacciata del riscatto per Hogue. Penetrazione veloce di Wells. 2-5. Liberi di Shields, contropiede Forray che passa un’altra palla preziosa a Silins per la schiacciata del vantaggio. Bella combinazione Hogue-Forray, ma Rich infila la tripla dall’angolo. 8-10. Pareggio di Hogue in penetrazione, Wells replica subito con altri tre punti e Rich schiaccia in mezzo al buco della difesa. +5 Avellino. Wells allunga ancora coi liberi. Trento ha bisogno di punti, ma è in difficoltà in attacco. Ci pensa Hogue con un buon movimento in posto. 12-17. Stupendo canestro di Flaccadori con passo di incrocio in emergenza, alla Bryant. Trento chiede sfondamento di Auda, invece sono 2 punti, poi i passi di Gutierrez in attacco. Meno 5 e grande intensità, pubblico coinvolto. Franke mette una tripla provvidenziale per il meno 2 ma Auda chiude bene per gli ospiti. Troppo facile arrivare al ferro. 17-21.

7 di Wells per Avellino, 6 di Hogue per Trento.

SECONDO QUARTO

Franke la mette da 2 da lontano, 3 tiri sbagliati in serie, recupero e ancora bomba di Franke che si sente caldissimo. Il pubblico esplode per il pareggio a 21. Sacripanti ferma la partita. Due recuperi di fila di Gutierrez che mette il sorpasso in entrata. Filloy pareggia. Gli arbitri fanno arrabbiare Buscaglia, tecnico al coach e subito dopo anche a Wells. Leunen e Flaccadori con un libero a testa. 24-24. Sutton sbaglia due liberi, Scrubb trova la tripla per Avellino, Sutton si riscatta col tiro da 5 metri. Anche Flaccadori a segno dalla media distanza. Vantaggio 28-27 che dura pochissimo. Gioco da tre punti di Scrubb. Hogue pareggia a 30 con contatto di Fesenko. 4′ da giocare. Rubata e canestro di Gutierrez. Fallo regalato a Rich che pareggia con due liberi. Liberi di Gutierrez, replica subito Rich e Filloy mette un’altra tripla pesante. 34-37. Timeout. Liberi di Fesenko per il +5, bomba provvidenziale di Shields, ma chiude ancora bene Scrubb con un gran palleggio, arresto, tiro. 37-41.

Rich 9, Scrubb e Filloy 8. Avellino 56%

Hogue 8, Franke 7, Gutierrez 6. Trento 51%

TERZO QUARTO

Partita intensa. Sutton tiene l’Aqula Basket sotto di due, ma Renfroe mette la bomba del 41-46. Buon break di Shields e ancora tripla di Renfroe. Un paio di tiri sbagliati dai bianconeri, +6 firmato Fesenko. Gran stoppata di Sutton, Leunen mette anche il 45-53. Percentuali altissime di Avellino. Trento prova la zona. Sbaglia Silins, rimbalzo e schiacciata Hogue. Recupero difensivo, altro errore, altro rimbalzo e fallo subito da Hogue che fa 2+1. L’Aquila Basket riprende vita, Sutton va dentro contro Leunen e appoggia il 52-53. Sacripanti ferma il momento buono dei bianconeri. Ancora Hogue a tenere viva Trento, bomba pesante di Wells, ma Gutierrez chiude col canestro dalla media. 56-58, ancora tutto da giocare.

15 di Hogue per Trento, 10 di Scrubb e Wells

Avellino 55%, Trento 52%

QUARTO QUARTO

Avellino perde due palle che valgono i canestri di Flaccadori e Shields. Una fiammata trentina porta al vantaggio 60-58. Timeout ospite. Due liberi di Franke, rubata di Flaccadori in difesa, palla nell’angolo a Franke che spara la tripla. Delirio per l’olandese! E non è finita, ruba palla ancora Gutierrez, Flaccadori va in contropiede. Passaggio a Franke e canestro con fallo! Altri tre punti. 70-58, pazzesco 10 punti di fila di Franke che vola a 17. Bomba di Scrubb che ferma l’emorragia di Avellino,m a Gutierrez prosegue il momento caldissimo di Trento. 72-61. Che accelerazione per l’Aquila che era stata sotto tutta la partita. Gran canestro di Rich e liberi per Filloy che incredibilmente li sbaglia entrambi. Hogue invece li mette con un po’ di fortuna. 74-65, gara girata per Trento. 18-7 in 5 minuti. Un libero Auda, tripla pazzesca di Rich che tiene a meno 7 i biancoveri. Fallo non concesso a Flaccadori, ancora Auda in lunetta con 2 punti. 76-71, tutto da giocare. Un errore e una palla persa di Trento. Fesenko fa un libero su due. Meno 4 Avellino. Shields in penetrazione, canestro e tocco di Fesenko sul braccio. 3 punti pesantissimi del danese. 79-72. Forray 2 su 2, Rich 1 su 2. 81-73 a 1 minuto e 20 dalla fine. Bomba della speranza di Filloy. Forray 1 su 2. Più 7 Trento. Ultimo minuto lungo e spezzettato. Liberi di Auda, meno 5 Avellino che tenta di intrappolare il palleggiatore. Forray trova Hogue con un passaggio a tutto campo e l’americano schiaccia. 85-78 ed è ancora lunghissima. 40 secondi. Palla quasi persa, rimessa per Flaccadori che schiaccia col fallo! Pazzesca vittoria. 88-80.