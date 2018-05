Via ai corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari

VAL DI NON – Per il biennio formativo 2018-2020 la Provincia autonoma di Trento attiva dei corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS) tramite gli enti autorizzati Azienda provinciale per i servizi sanitari e Opera Armida Barelli.

I requisiti: età minima 17 anni compiuti alla data di presentazione della domanda di iscrizione al corso; se minorenni diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) e assolvimento dell’obbligo d’istruzione; se maggiorenni diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).

Le sedi formative si trovano a Borgo Valsugana, Levico Terme, Riva del Garda, Rovereto, Tione, Trento, Ziano di Fiemme.

Le iscrizioni sono aperte fino al 1° giugno 2018.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare i siti internet www.apss.tn.it, www.operaarmidabarelli.org o www.trentinosalute.net.