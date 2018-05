Trento: il bilancio del comune sull’Adunata record. Andreatta: “Se ne parlerà ancora a lungo”

Si è tenuta poco fa presso la sala stampa del comune di Trento, la conferenza stampa per tracciare un bilancio dell’Adunata degli Alpini che ha fatto registrare numeri da record.

Il sindaco Andreatta ha tracciato il suo ricordo in 5 parole: intergenerazionalità, all’unisono, cappello, sfilata, grande attesa.

“Dico intergenerazionalità perché ho visto accomunarsi grandi e piccoli – ha detto Andreatta -, vecchi e giovani, all’interno di una città che si costruisce. All’unisono significa pieno accordo. Il comune sentire, le bandiere, il tricolore. Il cappello non può mancare, siamo tutti un po’ alpini. Particolarmente commovente l’incontro con le sezioni Ana all’estero. Mio padre di 97 anni e mio nipote di 2 sono stati portati alla manifestazione. La sfilata, il marciare assieme, ha fatto comunità. Ricordo il grazie a Trento da parte delle persone che ci salutavano. La grande attesa: ringrazio la comunicazione, l’eco di questa adunata sarà lunga, se ne parlerà ancora a lungo a differenza delle altre manifestazioni che finiscono il giorno dopo”.

Anche il presidente dell’Ana di Trento, Maurizio Pinamonti, ha rinnovato il suo grazie per un evento storico. “Abbiamo collaborato bene con tutti e devo ringraziare tutti – ha dichiarato -. E’ stato uno dei migliori eventi vissuti. Abbiamo ricevuto tanti elogi. Non ci aspettavamo una partecipazione così da parte dei trentini. Si sono tenute manifestazioni in ogni paese. Particolarmente commovente è stata la cerimonia alla campana dei caduti di Rovereto. Un grazie va alla comunità trentina, possiamo chiudere con un bilancio positivo”.

Ed ecco quindi un riassunto dei numeri più significativi esposti oggi presso Palazzo Geremia.

Polizia locale. 177 addetti impiegati per un totale di 6.166 ore di lavoro con la collaborazione della Forestale e della polizia locale di Tione, Storo, Riva del Garda e Verona oltre che dei vigili del fuoco permanenti e volontari. Distribuiti 1.991 permessi per l’accesso nelle zone rossa e arancio e assegnati 753 parcheggi ai residenti del centro storico. Nei giorni dell’Adunata sono stati rimossi 101 veicoli di cui 96 legati all’evento. 168 le infrazioni registrate, la maggior parte per sosta irregolare. Sei le denunce per guisa in stato d’ebbrezza.

Ufficio Parchi e giardini. Impegno straordinario dell’ufficio Parchi e giardini per dare una migliore immagine delle aree verdi della città. Interventi mirati sono stati eseguiti nei parchi di piazza Dante, parco Solzenicyn (ex S. Chiara) e San Marco e sul Doss Trento. La città è stata inoltre abbellita con numerose installazioni floreali ispirate all’Adunata.

Ufficio Strade. 30 persone coinvolte, che dal 9 al 14 maggio hanno operato su turni comprendo le 24 ore per un totale di di 2000 ore lavorate. 200 pali di sostegno segnaletica mobile costruite (in aggiunta ai 300 già a disposizione). 600 segnali di divieto di sosta approntati e movimentati. 300 tra frecce direzionali, divieti di transito e segnali di indirizzamento. 1000 transenne movimentate. 75 new jersey posizionati e rimossi (plastica e cemento). 1800 sacchi per stabilizzazione segnaletica mobile. 400 coni delineatori movimentati. 60 nuovi segnali indicanti le varie zone colorate. Allestimento 12 nuove fermate bus.

Trasporto pubblico. Nelle tre giornale dell’Adunata sono stati occupati 570 autisti e 15 tra controllori e coordinatori. 378 gli autobus che hanno percorso le strade cittadine, per un totale di 57.352 chilometri. 4.900 il totale delle ore di lavoro, 72 ore di presidio alla centrale operativa. Sul circuito “Nassiriya-Spini-Interporto” hanno operato a regime 30 bus navetta inclusi snodati, con una media per autobus di circa 15 corse; raccolti e trasportati dalle navette circa 42 mila – 45 mila passeggeri con una percorrenza stimata di circa 5.500 km.

Protezione civile. E’ stato istituito il centro operativo comunale (Cuc) presso il comando del corpo di polizia locale presidiato 24 ore su 24 con diverse funzioni di supporto (pianificazione, sanità e assistenza sociale, volontariato, materiale e mezzi, viabilità e pubblica sicurezza).

Sito. Dal 1° maggio più della metà degli accessi al sito istituzionale sono stati mirati alla sezione del sito dedicata all’evento, e sono andati in crescendo nelle giornate dal 7 al 13 maggio. Le pagine più visitate sono state quelle relative alla divisione della città nelle varie zone, alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico.