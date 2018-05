Rapporto Istat 2018. Testor: «Servono politiche di conciliazione lavoro-famiglia»

“L’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo dopo il Giappone. È quanto emerge dal Rapporto Istat 2018 presentato oggi, secondo il quale, per il nono anno consecutivo, si registra un consistente calo delle nascite e l’età media delle donne, alla nascita del primo figlio, si attesta intorno ai 31 anni“, sottolinea in una nota la senatrice trentina di Forza Italia e Procuradora del Comun general de Fascia, Elena Testor.

“Sono dati che devono far riflettere tutti noi – prosegue la parlamentare azzurra – a cominciare dalle cause: l’instabilità economica su tutte. Le tappe della cosiddetta transizione adulta, con relativa posticipazione della formazione di nuclei familiari e l’aumento delle famiglie composte da una sola persona, generano una richiesta maggiore di sostegno da parte della rete delle istituzioni a tutti i livelli, le quali non possono che avere un ruolo fondamentale in mancanza di una struttura portante della società qual è la famiglia. È quindi sempre più urgente attuare politiche di sostegno in tal senso, soprattutto in materia di conciliazione lavoro-famiglia”.

“Oggi, infatti, la donna si trova a dover gestire una rete di relazioni vasta e complessa che riguarda non soltanto il proprio nucleo familiare, ma anche il mondo del lavoro, della scuola e così via. Il tasso del lavoro femminile è di gran lunga inferiore alla media europea, con uno scarto di 13 punti. Pertanto – conclude Testor – solo l’attuazione di politiche economiche in grado di generare occupazione potrà realmente garantire un futuro alle giovani famiglie“.

Pubblicità Pubblicità